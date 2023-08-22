Усик – Дюбуа. Британец раскрыл план на суперпоединок в хевивейте

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Дюбуа собрался одержать досрочную победу над украинцем. По его словам, Усик – яркий представитель любительского стиля, объединивший работу ногами и многое другое. Чтобы одолеть чемпиона по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring, британский боксер стремится навязать жесткий бой.

"Надо запугать его. Это мой план. Необходимо наносить много ударов. Бить в руки, плечи, голову, все, что выше талии. Я уже в боевом настроении. Это все будет иметь значение в ночь боя", – рассказал Дюбуа.

Ранее рефери Пабон получил назначение на поединок Усика против Дюбуа. Именно пуэрториканец работал в ринге в прошлом году, когда украинец во второй раз победил Джошуа. В послужном списке рефери также бои с участием Кличко-младшего.