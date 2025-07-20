Усик - Дюбуа 2: видеообзор яркой победы украинца

Видео победного боя Усика против Дюбуа

Смотрите, как Усик отправлял Дюбуа в нокдауны, а затем - в нокаут.

Для победы украинцу понадобилось около 15 минут. Таким образом Александр объединил пояса WBA, WBC, IBF и WBO.

Как прошел бой Усик - Дюбуа 2

Атмосфера на лондонском "Уэмбли" перед главным боем вечера была наэлектризована до предела. Пронзительное а капельное исполнение Гимна Украины от Нади Дорофеевой задало невероятно мощный и эмоциональный тон события.

Сам выход Александра Усика на ринг стал отдельным зрелищем. Он начался под современную интерпретацию "Ave Maria", которая плавно перетекла в знакомые миллионам аккорды песни "Браття" Василия Жадана - трека, ставшего неотъемлемым саундтреком побед украинского чемпиона.

С первых секунд боя стало понятно, что Даниэль пришел за реваншем, пытаясь реализовать свой план. Помня о спорном моменте в первом поединке, британец ожидаемо работал по корпусу, используя преимущество в габаритах.

Усик, в свою очередь, действовал филигранно, работая на ногах и контролируя дистанцию. Первые три раунда прошли в тактической борьбе, в которой украинец выглядел значительно убедительнее.

Однако эта тактика работала только до пятого раунда, который стал переломным. Именно тогда Александр включил свою фирменную скорость, нашел свой ритм и начал разбивать защиту британца каскадом точных комбинаций.

Боксерский интеллект и скорость украинца оказались для Дюбуа неразрешимой задачей. Обессиленный и деморализованный, британец начал пропускать все больше, что сначала привело к двум тяжелым нокдаунам, а затем - к финальному, победному нокауту.