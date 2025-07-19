Усик - Дюбуа 2: где смотреть бой столетия в Украине сегодня
Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе уже сегодня вечером, 19 июля. Украинцы смогут посмотреть поединок в прямой трансляции.
РБК-Украина рассказывает, где можно наблюдать за историческим реваншем онлайн.
Усик – Дюбуа 2: где смотреть
Для украинских болельщиков эксклюзивным транслятором поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа стал медиасервис MEGOGO.
Бой будет доступен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на специальном канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".
Для просмотра нужно иметь активную подписку на платформе, в частности "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".
Фото: бой Усик – Дюбуа 2 будет транслировать MEGOGO (facebook.com/MegogoUA)
Также поединок можно будет посмотреть на международной стриминговой платформе DAZN.
Этот сервис будет предоставлять доступ к поединку по системе Pay-Per-View (платы за просмотр), что означает необходимость отдельной оплаты для доступа к трансляции.
Когда начало боя
Поединок Усик – Дюбуа 2 состоится на лондонском стадионе "Уэмбли", где соберутся почти 100 тысяч зрителей.
Программа стартует в 19:00 по киевскому времени с боев андеркарда, которые будут разогревать публику перед главным событием. Обычно андеркард включает поединки за региональные титулы или бои перспективных спортсменов, которые стремятся заявить о себе на большом ринге.
19 июля в андеркардных боях зрители увидят двух украинцев: Даниэля Лапина и Владислава Сиренко.
Отметим, что Лапин является тренировочным партнером Усика, и многие эксперты считают его будущей суперзвездой бокса.
Список поединков андеркарда такой:
- Лоуренс Околи против Кевина Лерени – за серебряный титул Околи по версии WBC в тяжелом весе;
- Даниэль Лапин против Льюиса Эдмондсона – за титулы Лапина IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе;
- Владислав Сиренко против Соломона Дакреса – тяжелый вес;
- Аадам Хамед против Эзекиэля Грегореса – суперлегкий вес;
- Лаша Гурули против Джеймса Фрэнсиса – суперлегкий вес.
Главное событие вечера – бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа – ориентировочно начнется в 23:30 по киевскому времени. Однако это время может меняться в зависимости от продолжительности боев андеркарда.
Что известно о реванше Усик – Дюбуа
Поздно вечером 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Этот бой обещает стать событием мирового масштаба, ведь на кону стоит объединение всех чемпионских поясов в тяжелом весе.
Усик обладает титулами WBA, WBO и WBC, а Дюбуа владеет поясом IBF. Победитель станет абсолютным чемпионом мира.
Для украинца это шанс повторить уникальное достижение – вторично стать "абсолютом". Для британца возможность взять реванш после скандального боя 2023 года. По оценкам букмекеров, фаворитом поединка является Усик.
К тому же оба соперника получат за это сражение рекордные в своих карьерах гонорары. Призовой фонд составляет более 200 млн долларов, и 65% этих средств пойдет на гонорар Усику.
Ранее сообщалось, что после поединка с Дюбуа и еще одного боя Усик может завершить карьеру в профессиональном боксе.
Также мы писали, что в случае поражения в бою с Даниэлем Дюбуа Александр Усик потеряет все титулы.
При подготовке материала использовались: информация с Facebook-страницы Megoo, DAZN.