Усик - Дюбуа 2: где смотреть бой столетия в Украине сегодня

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе уже сегодня вечером, 19 июля. Украинцы смогут посмотреть поединок в прямой трансляции.

РБК-Украина рассказывает, где можно наблюдать за историческим реваншем онлайн.

Усик – Дюбуа 2: где смотреть

Для украинских болельщиков эксклюзивным транслятором поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа стал медиасервис MEGOGO.

Бой будет доступен в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на специальном канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".

Для просмотра нужно иметь активную подписку на платформе, в частности "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Фото: бой Усик – Дюбуа 2 будет транслировать MEGOGO (facebook.com/MegogoUA)

Также поединок можно будет посмотреть на международной стриминговой платформе DAZN.

Этот сервис будет предоставлять доступ к поединку по системе Pay-Per-View (платы за просмотр), что означает необходимость отдельной оплаты для доступа к трансляции.

Когда начало боя

Поединок Усик – Дюбуа 2 состоится на лондонском стадионе "Уэмбли", где соберутся почти 100 тысяч зрителей.

Программа стартует в 19:00 по киевскому времени с боев андеркарда, которые будут разогревать публику перед главным событием. Обычно андеркард включает поединки за региональные титулы или бои перспективных спортсменов, которые стремятся заявить о себе на большом ринге.

19 июля в андеркардных боях зрители увидят двух украинцев: Даниэля Лапина и Владислава Сиренко.

Отметим, что Лапин является тренировочным партнером Усика, и многие эксперты считают его будущей суперзвездой бокса.

Список поединков андеркарда такой:

Лоуренс Околи против Кевина Лерени – за серебряный титул Околи по версии WBC в тяжелом весе;

Даниэль Лапин против Льюиса Эдмондсона – за титулы Лапина IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе;

– за титулы Лапина IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе; Владислав Сиренко против Соломона Дакреса – тяжелый вес;

– тяжелый вес; Аадам Хамед против Эзекиэля Грегореса – суперлегкий вес;

Лаша Гурули против Джеймса Фрэнсиса – суперлегкий вес.

Главное событие вечера – бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа – ориентировочно начнется в 23:30 по киевскому времени. Однако это время может меняться в зависимости от продолжительности боев андеркарда.

Что известно о реванше Усик – Дюбуа

Поздно вечером 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Этот бой обещает стать событием мирового масштаба, ведь на кону стоит объединение всех чемпионских поясов в тяжелом весе.

Усик обладает титулами WBA, WBO и WBC, а Дюбуа владеет поясом IBF. Победитель станет абсолютным чемпионом мира.

Для украинца это шанс повторить уникальное достижение – вторично стать "абсолютом". Для британца возможность взять реванш после скандального боя 2023 года. По оценкам букмекеров, фаворитом поединка является Усик.

К тому же оба соперника получат за это сражение рекордные в своих карьерах гонорары. Призовой фонд составляет более 200 млн долларов, и 65% этих средств пойдет на гонорар Усику.