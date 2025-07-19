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Усик - Дюбуа 2: де дивитись бій сторіччя в Україні сьогодні

Субота 19 липня 2025 10:15
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Усик - Дюбуа 2: де дивитись бій сторіччя в Україні сьогодні Фото: боксери Олександр Усик та Даніель Дюбуа (GettyImages)
Автор: Анна Березіна

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі вже сьогодні ввечері, 19 липня. Українці матимуть змогу дивитися поєдинок у прямій трансляції.

РБК-Україна розповідає, де можна спостерігати за історичним реваншем онлайн.

Усик – Дюбуа 2: де дивитися

Для українських вболівальників ексклюзивним транслятором поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа став медіасервіс MEGOGO.

Бій буде доступний у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на спеціальному каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".

Перегляд вимагатиме активної підписки на платформі, зокрема "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Усик – Дюбуа 2: стало відомо, як можна буде дивитися супербій в УкраїніФото: бій Усик – Дюбуа 2 транслюватиме MEGOGO (facebook.com/MegogoUA)

Також поєдинок можна буде переглянути на міжнародній стрімінговій платформі DAZN.

Цей сервіс надаватиме доступ до поєдинку за системою Pay-Per-View (плати за перегляд), що означає необхідність окремої оплати для доступу до трансляції.

Коли початок бою

Поєдинок Усик – Дюбуа 2 відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі", де зберуться майже 100 тисяч глядачів.

Програма стартує о 19:00 за київським часом з боїв андеркарду, які розігріватимуть публіку перед головною подією. Зазвичай, андеркард включає поєдинки за регіональні титули або бої перспективних спортсменів, які прагнуть заявити про себе на великому ринзі.

19 липня в андеркардних боях глядачі побачать двох українців: Даніеля Лапіна та Владислава Сіренко.

Зазначимо, що Лапін є тренувальним партнером Усика, і багато експертів вважають його майбутньою суперзіркою боксу.

Список поєдинків андеркарду такий:

  • Лоуренс Околі проти Кевіна Лерени за срібний титул Околі за версією WBC у важкій вазі;
  • Даніель Лапін проти Льюїса Едмондсона за титули Лапіна IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі;
  • Владислав Сіренко проти Соломона Дакреса – важка вага;
  • Аадам Хамед проти Езекіеля Грегореса – суперлегка вага;
  • Лаша Гурулі проти Джеймса Френсіса – суперлегка вага.

Головна подія вечора – бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа – орієнтовно розпочнеться о 23:30 за київським часом. Однак цей час може змінюватися залежно від тривалості андеркардових боїв.

Що відомо про реванш Усик – Дюбуа

Пізно ввечері 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбудеться поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Цей бій обіцяє стати подією світового масштабу, адже на кону стоїть об'єднання всіх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Усик має титули WBA, WBO і WBC, а Дюбуа володіє поясом IBF. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу.

Для українця це шанс повторити унікальне досягнення – вдруге стати "абсолютом". Для британця – можливість взяти реванш після скандального бою 2023 року. За оцінками букмекерів, фаворитом поєдинку є Усик.

До того ж обидва суперники отримають за цей бій рекордні у своїх кар'єрах гонорари. Призовий фонд становить понад 200 млн доларів, і 65% цих коштів піде на гонорар Усику.

Раніше повідомлялося, що після поєдинку з Дюбуа та ще одного бою Усик може завершити кар’єру у професійному боксі.

Також ми писали, що у разі поразки в бою з Даніелем Дюбуа Олександр Усик втратить усі титули.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація з Facebook-сторінки Megoo, DAZN.

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