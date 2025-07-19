Усик - Дюбуа 2: де дивитись бій сторіччя в Україні сьогодні
Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі вже сьогодні ввечері, 19 липня. Українці матимуть змогу дивитися поєдинок у прямій трансляції.
РБК-Україна розповідає, де можна спостерігати за історичним реваншем онлайн.
Усик – Дюбуа 2: де дивитися
Для українських вболівальників ексклюзивним транслятором поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа став медіасервіс MEGOGO.
Бій буде доступний у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на спеціальному каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".
Перегляд вимагатиме активної підписки на платформі, зокрема "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".
Фото: бій Усик – Дюбуа 2 транслюватиме MEGOGO (facebook.com/MegogoUA)
Також поєдинок можна буде переглянути на міжнародній стрімінговій платформі DAZN.
Цей сервіс надаватиме доступ до поєдинку за системою Pay-Per-View (плати за перегляд), що означає необхідність окремої оплати для доступу до трансляції.
Коли початок бою
Поєдинок Усик – Дюбуа 2 відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі", де зберуться майже 100 тисяч глядачів.
Програма стартує о 19:00 за київським часом з боїв андеркарду, які розігріватимуть публіку перед головною подією. Зазвичай, андеркард включає поєдинки за регіональні титули або бої перспективних спортсменів, які прагнуть заявити про себе на великому ринзі.
19 липня в андеркардних боях глядачі побачать двох українців: Даніеля Лапіна та Владислава Сіренко.
Зазначимо, що Лапін є тренувальним партнером Усика, і багато експертів вважають його майбутньою суперзіркою боксу.
Список поєдинків андеркарду такий:
- Лоуренс Околі проти Кевіна Лерени – за срібний титул Околі за версією WBC у важкій вазі;
- Даніель Лапін проти Льюїса Едмондсона – за титули Лапіна IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі;
- Владислав Сіренко проти Соломона Дакреса – важка вага;
- Аадам Хамед проти Езекіеля Грегореса – суперлегка вага;
- Лаша Гурулі проти Джеймса Френсіса – суперлегка вага.
Головна подія вечора – бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа – орієнтовно розпочнеться о 23:30 за київським часом. Однак цей час може змінюватися залежно від тривалості андеркардових боїв.
Що відомо про реванш Усик – Дюбуа
Пізно ввечері 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбудеться поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.
Цей бій обіцяє стати подією світового масштабу, адже на кону стоїть об'єднання всіх чемпіонських поясів у надважкій вазі.
Усик має титули WBA, WBO і WBC, а Дюбуа володіє поясом IBF. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу.
Для українця це шанс повторити унікальне досягнення – вдруге стати "абсолютом". Для британця – можливість взяти реванш після скандального бою 2023 року. За оцінками букмекерів, фаворитом поєдинку є Усик.
До того ж обидва суперники отримають за цей бій рекордні у своїх кар'єрах гонорари. Призовий фонд становить понад 200 млн доларів, і 65% цих коштів піде на гонорар Усику.
Раніше повідомлялося, що після поєдинку з Дюбуа та ще одного бою Усик може завершити кар’єру у професійному боксі.
Також ми писали, що у разі поразки в бою з Даніелем Дюбуа Олександр Усик втратить усі титули.
При підготовці матеріалу використовувалися: інформація з Facebook-сторінки Megoo, DAZN.