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Усик дважды лучший: итоги боксерского года от ESPN

Фото: Поединок за абсолют Фьюри - Усик - лучший в 2024-м (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Андрей Костенко

Американский спортивный телеканал ESPN определил лучших бойцов и события в профессиональном боксе в 2024-м. Награды присудили в восьми номинациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт канала.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO украинец Александр Усик стал лауреатом сразу в двух номинациях. Он - лучший боксер среди мужчин. Кроме того, его майский поединок с британцем Тайсоном Фьюри назвали лучшим боем прошлого года.

Лауреатами в других номинациях стали.

Женщина-боксер - Габриэла Фундора (США)

Бой в женском боксе - Кэти Тейлор (Ирландия) - Аманда Серрано (Пуэрто-Рико)

Нокаут года - Анжело Лео (США) в полулегком весе против Луиса Альберто Лопеса (Мексика)

Самый перспективный боксер - Мозес Итаума (Великобритания)

Тренер года - Роберто Гарсия (США)

Менеджер года - Кит Конноли (США)

 

Ранее эксперты бокса назвали бой Усика самым ожидаемым в 2025 году.

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