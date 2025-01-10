Усик двічі найкращий: підсумки боксерського року від ESPN

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO українець Олександр Усик став лауреатом одразу в двох номінаціях. Він – найкращий боксер серед чоловіків. Крім того, його травневий поєдинок з британцем Тайсоном Ф'юрі назвали найкращим боєм минулого року.

Лауреатами в інших номінаціях стали.

Жінка-боксер - Габріела Фундора (США)

Бій у жіночому боксі – Кеті Тейлор (Ірландія) – Аманда Серрано (Пуерто-Ріко)

Нокаут року – Анжело Лео (США) у напівлегкій вазі проти Луїса Альберто Лопеса (Мексика)

Найбільш перспективний боксер – Мозес Ітаума (Велика Британія)

Тренер року – Роберто Гарсія (США)

Менеджер року – Кіт Коннолі (CША)