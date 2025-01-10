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Усик двічі найкращий: підсумки боксерського року від ESPN

Фото: Поєдинок за абсолют Ф'юрі – Усик – найкращий у 2024-му (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Андрій Костенко

Американський спортивний телеканал ESPN визначив найкращих бійців та події в професіональному боксі в 2024-му. Нагороди присудили у восьми номінаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт каналу.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO українець Олександр Усик став лауреатом одразу в двох номінаціях. Він – найкращий боксер серед чоловіків. Крім того, його травневий поєдинок з британцем Тайсоном Ф'юрі назвали найкращим боєм минулого року.

Лауреатами в інших номінаціях стали.

Жінка-боксер - Габріела Фундора (США)

Бій у жіночому боксі – Кеті Тейлор (Ірландія) – Аманда Серрано (Пуерто-Ріко)

Нокаут року – Анжело Лео (США) у напівлегкій вазі проти Луїса Альберто Лопеса (Мексика)

Найбільш перспективний боксер – Мозес Ітаума (Велика Британія)

Тренер року – Роберто Гарсія (США)

Менеджер року – Кіт Коннолі (CША)

Раніше експерти боксу назвали бій Усика найбільш очікуваним у 2025 році.

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