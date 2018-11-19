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Усик піднявся на 4 місце рейтингу кращих боксерів за версією The Ring

Новини » Спорт    19.11.2018 - 15:55
Усик піднявся на 4 місце рейтингу кращих боксерів за версією The Ring

Перше місце як і раніше займає Василь Ломаченко

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) піднявся на четверту сходинку рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring. Про це повідомляється на сайті видання.

Завдяки перемозі над Тоні Білями (30-3-1, 20 КО) українець, який раніше займав 5 місце, обігнав Геннадія Головкіна (38-1-1, 34 КО).

Очолювати рейтинг продовжує чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО).

1. Василь Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Олександр Усик
5. Геннадій Головкін
6. Наойя Інуе
7. Майки Гарсія
8. Срісакет Сор Рунгвісаі
9. Еррол Спенс
10. Донні Ньетес
 

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Новини України Василь ЛомаченкоОлександр УсикрейтингБокс
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