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Усик і Чісора провели першу дуель поглядів перед боєм

Новини » Спорт     13.03.2020 - 15:45
Усик і Чісора провели першу дуель поглядів перед боєм

Боксери зустрілись на прес-конференції в Лондоні

Український суперважковаговик Олександр Усик і британець Дерек Чісора провели дуель поглядів. Про це повідомляється в Twitter промоутерської компанії MatchroomBoxing.

Боксери зійшлися лицем до лиця на прес-конференції в Лондоні, присвяченій поєдинку боксерів, який повинен пройти 23 травня на арені О2.

На кону поєдинку не стоятиме ніяких титулів. Усик є офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа.

Раніше промоутер Едді Хирний заявляв, що переможець протистояння зможе в кінці року зустрінеться з чемпіоном світу в суперважкій вазі Джошуа. Сам британець в червні проведе поєдинок проти болгарина Кубрата Пулєва в рамках захисту титулу IBF.

В середині жовтня минулого року Усик провів дебютний бій у суперважкій вазі проти американця Чазз Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді.

Чісора провів свій останній бій за титул інтерконтинентального чемпіона WBO 26 жовтня і переміг Девіда Прайса технічним нокаутом.

Нагадаємо, що спочатку бій повинен був відбутися в березні, але повернення Усика на ринг відкладалося через незаліковану травму ліктя українця.

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