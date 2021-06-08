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Усик битиметься з Джошуа в Лондоні

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Лондон, Вівторок 08 червня 2021 19:00
Усик битиметься з Джошуа в Лондоні Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Бій між Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Олександром Усиком (18-0, 13 КО) пройде в Лондоні. Вечір боксу відбудеться на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем".

Про це повідомляє Sky Sports.

Точна дата чемпіонського бою ще невідома, але очікується, що він пройде у вересні цього року. У бою Джошуа-Усик на кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Сам Усик є обов'язковим претендентом на титульний бій WBO.

Про бій Джошуа-Усик говорилося як про Дрім-матч з моменту заходу українського боксера в суперважкий дивізіон. Спочатку очікувалося, що в цьому році Джошуа проведе бій з Тайсоном Ф'юрі і вечір боксу з цим мейн-івентом планувався на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак Ф'юрі і Джошуа не погодили контракт і WBO зобов'язало Ентоні битися з Усиком.

Відзначимо, що Усик провів у суперважкому дивізіоні тільки два бої. У першому він по здачі переміг Чазза Візерспуна, а пізніше, в жовтні 2020 року за очками здолав Дерека Чісору і взяв титул інтерконтинетального чемпіона за версією WBO.

Джошуа в грудні 2020 року захистив свої чемпіонські титули в бою з болгарином Кубратом Пулєвим.

Новий стадіон "Тоттенгема" був побудований і введений в експлуатацію навесні 2019 року. Він вміщує 62 тисячі осіб. Цілком реально, що до моменту бою в Британії не буде обмежень на заповнюваність стадіонів і боксери зійдуться при заповнених трибунах.

Нагадавши, Ентоні Дошуа в 2017 році достроково переміг Володимира Кличка. Після цієї поразки Кличко завершив боксерську кар'єру.

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