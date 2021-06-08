ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Усик будет драться с Джошуа в Лондоне

Новина українською →
Лондон, Вторник 08 июня 2021 19:00
Усик будет драться с Джошуа в Лондоне Фото: Александр Усик (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Бой между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО) пройдет в Лондоне. Вечер бокса состоится на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

Об этом сообщает Sky Sports.

Точная дата чемпионского боя еще неизвестна, но ожидается, что он пройдет в сентябре этого года. В бою Джошуа - Усик на кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Сам Усик является обязательным претендентом на титульный бой WBO.

О бое Джошуа - Усик говорилось как о дрим-матче с момента захода украинского боксера в супертяжелый дивизион. Изначально ожидалось, что в этом году Джошуа проведет бой с Тайсоном Фьюри и вечер бокса с этим мейн-ивентом планировался на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако представитили Фьюри и Джошуа не согласовали контракт и WBO обязало Энтони драться с Усиком.

Отметим, что Усик провел в супертяжелом дивизионе только два боя. В первом он по сдаче победил Чазза Визерспуна, а позже, в октябре 2020 года по очкам одолел Дерека Чисору и взял титул интерконтинетального чемпиона по версии WBO.

Джошуа в декабре 2020 года защитил свои чемпионские титулы в бою с болгарином Кубратом Пулевым.

Новый стадион "Тоттенхэма" был построен и введен в эксплуатацию весной 2019 года. Он вмещает 62 тысячи человек. Вполне реально, что к моменту боя в Британии не будет ограничений на заполняемость стадионов и боксеры сойдутся при заполненных трибунах.

Напомним, Энтони Дошуа в 2017 году досрочно победил Владимира Кличко. После этого поражения Кличко завершил боксерскую карьеру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Александр Усик
NEWS
На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина
На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина
DAILY
Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление