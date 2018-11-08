Усик і Беллью провели відкрите тренування в Манчестері

Боксери зустрінуться в ринзі вже 10 листопада
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) і почесний чемпіон світу за версією WBC Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО) провели відкрите тренування в Манчестері за кілька днів до поєдинку. Про це повідомляє K2 Promotions.
Відкрите тренування Олександра Усика Александр Усик / Usyk та Тоні Беллью. Фото Matchroom Boxing/Mark Robinson #usyk...Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 7 листопад 2018 р.
Зокрема, українець перед об'єктивами камер побоксував з тінню. Британець також провів коротку тренувальну сесію.
https://www.youtube.com/watch?v=1YflQd2B9g4Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 7 листопад 2018 р.
У четвер, 8 листопада, відбудеться остання прес-конференція перед боєм. Зважування пройде в п'ятницю, 9 листопада. Сам бій - ввечері 10 листопада на стадіоні Manchester Arena, яде українець проведе перший захист поясів WBA, WBO, WBC і IBF. У разі перемоги Олександр планує відмовитися від своїх титулів і перейти в суперважку вагу.