Усик і Беллью провели відкрите тренування в Манчестері

Фото: тренування Усика в Манчестері (facebook.com/Alexanderusyk)

Боксери зустрінуться в ринзі вже 10 листопада

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) і почесний чемпіон світу за версією WBC Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО) провели відкрите тренування в Манчестері за кілька днів до поєдинку. Про це повідомляє K2 Promotions.

Зокрема, українець перед об'єктивами камер побоксував з тінню. Британець також провів коротку тренувальну сесію.

У четвер, 8 листопада, відбудеться остання прес-конференція перед боєм. Зважування пройде в п'ятницю, 9 листопада. Сам бій - ввечері 10 листопада на стадіоні Manchester Arena, яде українець проведе перший захист поясів WBA, WBO, WBC і IBF. У разі перемоги Олександр планує відмовитися від своїх титулів і перейти в суперважку вагу.