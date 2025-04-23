Бывший украинский чемпион станет главной звездой боксерского шоу: когда и с кем будет драться

Бывший временный чемпион мира WBC в первом среднем весе - украинец Сергей Богачук (25-2, 24 КО) официально получил соперника и дату следующего боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 360 Promotions .

29-летний отечественный боксер встретится с американцем Майклом Фоксом (24-4, 5 КО) 17 мая в Лос-Анджелесе. Бой возглавит вечер бокса от 360 Promotions.

Вместе с Богачуком и Фоксом в программе вечера выступят чемпион WBC Continental Americas в полулегком весе - американец Омар Тринидад и действующая чемпионка мира по версии WBO во втором легчайшем весе Мизуки Хирута из Японии.

Промоутер Том Леффлер отметил, что предстоящий бой может стать важным шагом для Богачука на пути к титульному поединку за пояс IBF, которым сейчас владеет непобедимый россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 КО).

Ранее другая организация - WBC объявила о намерениях организовать поединок Богачука с победителем боя между временным чемпионом WBC американцем Верджилом Ортисом (23-0, 21 КО) и Исроилом Мадримовым из Узбекистана (10-2-1, 7 КО). Ортис в феврале одержал победу единогласным решением судей. Главная цель украинца по линии этой организации - побороться за чемпионский титул, который сейчас принадлежит Себастьяну Фундоре (21-1-1, 14 КО).

Отметим, что Богачук должен был встретиться с Фундорой в марте прошлого года. Но WBC отменила тот бой и назначила американцу в соперники австралийского боксера Тима Цзю.

Богачук в последний раз выходил в ринг в декабре 2024 года в аравийском Эр-Рияде, в рамках андеркарда реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Там украинец техническим нокаутом одолел британца Ишмаэля Дэвиса: после шестого раунда соперник отказался продолжать бой.

Майкл Фокс, которого знают по прозвищу "Профессор", в 2024 году одержал две победы. Таким образом он прервал серию из трех подряд поражений, которые потерпел с 2020 по 2022 год.

Кто такой Сергей Богачук

29-летний уроженец Винницы с начала профессиональной карьеры в 2017 году провел 27 поединков, в которых одержал 25 победы (24 - досрочно) и дважды уступил. Владел титулом временного чемпиона мира по версии WBC.

Богачук - лучший украинский боксер в своей весовой категории. Входит в мировой топ-5 бойцов первого среднего веса по рейтингу BoxRec.