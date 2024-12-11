Украинцы начали получать "тысячу Зеленского": кому первому поступят деньги

Выплаты по программе "Зимняя поддержка" начались 10 декабря. В течение 10-11 декабря по тысяче гривен получат 1,8 млн совершеннолетних украинцев, а также будут проведены выплаты по 520 тысячам заявок на детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Как отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун во время телемарафона, "действительно вчера вечером начались первые выплаты".

"Поскольку у нас есть срок 10 рабочих дней от даты заявки, соответственно вчера начались выплаты для людей, подавших заявку 1 декабря. Это 2,4 млн человек. Соответственно сейчас эти выплаты продолжаются", - сказала она.

Бигун сослался на очень большой объем людей.

"И банки-партнеры в течение сегодняшнего дня, примерно до конца дня, которые 1 декабря подали заявки (2,4 млн человек), эти средства перечислят. Но уже почти половина транзакций проведено. Поэтому люди уже могут видеть у себя на счетах эти средства", - добавила чиновница.

Заявки

По данным пресс-службы, по состоянию на 11 декабря количество заявок не превышает 6,3 млн из них 1,7 млн - на выплаты для детей. В процессе проверки около 110 тыс. заявок были отклонены из-за несоответствия условиям программы, в частности от граждан, находящихся за границей.

Основным способом подачи заявки на получение выплаты по программе "Зимняя поддержка" является приложение "Дія". Граждане, получающие пенсии или другие соцвыплаты через "Укрпочту", получат через "Укрпочту". Но на руки деньги им не отдадут, их нужно будет потратить на определенные товары и услуги.

С 10 декабря 2024 года украинцы также могут подать заявку на выплату 1000 гривен по программе "Зимняя поддержка" через отделения банков-партнеров.

"Тысяча Зеленского"

Программа "Зимняя поддержка" инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским.

С 1 декабря можно подать заявление на получение тысячи гривен через "Дію". Кабмин утвердил Порядок реализации экспериментального проекта о предоставлении единовременной государственной денежной помощи "Зимняя поддержка" в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 – января 2025 года. Средства поступят на карточку "Национального кэшбека".

Деньги могут быть использованы 31 декабря 2025 года. Тысячу гривен можно потратить на те же цели, что и средства кэшбека. Правительство определило список товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства.