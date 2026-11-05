В части Киева и ряде областей ввели аварийные отключения света
Утром 5 ноября в трех районах Киева и ряде областей ввели аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Киев: по команде Укрэнерго в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.
Во время экстренных отключений графики не действуют.
По указанию НЭК "Укрэнерго", в Сумской области также введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей (в полном объеме).
Причина - повреждение энергосистемы вследствие систематических атак армии РФ.
Также ночью враг атаковал энергообъект на Черниговщине. В одном из районов - аварийные отключения, в остальной области действуют графики почасовых отключений света.
В части Дубенского района в Ровенской области в течение дня будут действовать аварийные обесточивания.
Напомним, как пояснили в ДТЭК, экстренные отключения света могут часто вводить и отменять из-за постоянных российских атак на энергосистему. Ситуация в энергосистеме может изменяться несколько раз в час.