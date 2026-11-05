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В части Киева и ряде областей ввели аварийные отключения света

10:04 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В части Киева и ряде областей ввели аварийные отключения света Иллюстративное фото: в части Киева и ряде областей ввели аварийные отключения света (коллаж РБК-Украина)
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Утром 5 ноября в трех районах Киева и ряде областей ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев: по команде Укрэнерго в части Святошинского, Шевченковского и Подольского районов применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.

Во время экстренных отключений графики не действуют.

По указанию НЭК "Укрэнерго", в Сумской области также введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей (в полном объеме).

Причина - повреждение энергосистемы вследствие систематических атак армии РФ.

Также ночью враг атаковал энергообъект на Черниговщине. В одном из районов - аварийные отключения, в остальной области действуют графики почасовых отключений света.

В части Дубенского района в Ровенской области в течение дня будут действовать аварийные обесточивания.

Напомним, как пояснили в ДТЭК, экстренные отключения света могут часто вводить и отменять из-за постоянных российских атак на энергосистему. Ситуация в энергосистеме может изменяться несколько раз в час.

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