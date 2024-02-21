Войска РФ ночью атаковали Украину тремя видами ракет и дронами: сколько целей сбила ПВО

Российские войска в ночь на 21 февраля атаковали территорию Украины несколькими видами ракет и ударными беспилотниками типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг применил зенитную управляемую ракету С-300 из района Ростовской области РФ, управляемую авиационную ракету Х-59 из Белгородской области РФ, а также четыре крылатые ракеты Х-22 из Ростовской области и 19 ударных дронов типа "Шахед" из российского Приморско-Ахтарска.

В результате боевой работы сил ПВО уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 в Полтавской области и 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести не сбитых БПЛА не достигла своих целей.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Удары оккупантов по Украине

Напомним, оккупанты регулярно запускают по Украине различные ракеты и дроны-камикадзе типа "Шахед".

Так, армия РФ вчера вечером, 20 февраля, в очередной раз запустила ударные дроны "Шахед" по Украине. По информации Воздушных сил, несколько групп вражеских беспилотников заметили в Днепропетровской области.

Кроме того, войска РФ в ночь на 20 февраля совершили очередную атаку с применением "Шахедов". Сообщается, что враг использовал 23 "Шахеда". Украинские защитники отработали по всем вражеским целям – уничтожены все23 беспилотника.