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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Пятница 09 февраля 2024 11:30
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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой) Фото: во всех областях Украины объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. По состоянию на 11:24 карта выглядит так:

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России.

Отбой воздушной тревоги

Во всех областях Украины начали объявлять отбой воздушной тревоги, которая длилась около полутора часов.

Атака на Украине в ночь на 9 февраля

В ночь на 9 февраля российские террористы применили против Украины 16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Дроны враг запускал с:

  • мыса Чауда, Крым;
  • Курской области, Россия;

К отражению нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона уничтожила 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

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