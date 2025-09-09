RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Всех 10 тысяч таможенников Украины проверят на компетентность и добропорядочность

Фото: все 10 тысяч таможенники Украины пройдут тест (facebook.com Киевская таможня)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок организации и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов. Документ должен стать ключевым инструментом для проверки добропорядочности и профессиональной компетентности сотрудников Гостаможслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Цель аттестации

Аттестация будет проводиться однократно в соответствии с действующим законодательством. Ее основная цель - подтвердить квалификацию таможенников и их соответствие высоким стандартам для эффективной работы.

Процесс аттестации будет состоять из трех этапов. Сначала - тестирование на знание Конституции Украины, таможенного и антикоррупционного законодательства. Далее - тест на логику и работу с информацией. Завершающим этапом станет собеседование, где будет оцениваться профессиональная компетентность и добропорядочность.

Прозрачность и контроль

Важным элементом является обеспечение прозрачности процесса. Все этапы, включая тесты и собеседования, будут фиксироваться на видео и аудио. Результаты каждого этапа будут обнародованы на официальном сайте Гостаможслужбы.

Отказ от прохождения аттестации или ее неуспешное завершение станет основанием для прекращения государственной службы. Это позволит обновить кадровый состав и устранить недобропорядочных сотрудников.

Журналисты и представители медиа смогут присутствовать на любом этапе аттестации. Для этого нужно пройти аккредитацию, подать уведомление и письменное обязательство о неразглашении данных. Минимальное количество представителей СМИ на мероприятии - двое.

 

Гостаможслужба является четвертым по количеству работников органом в Украине. Фактическая численность в июле 2025 года составляла 9538 человек. В центральном аппарате работали 632 человека с зарплатой 79,3 тысячи гривен.

В апреле правительство одобрило постановление, определяющее объективный и четкий механизм проведения проверки на добропорядочность и мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная таможенная службаМинистерство финансов Украины