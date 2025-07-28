Все выигрывают: Мерц рассказал о плюсах торговой сделки США и ЕС

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

"Это позволило предотвратить торговый конфликт, который мог бы сильно ударить по экспортно-ориентированной экономике Германии", - пояснил он.

Первостепенное значение, как отметил Мерц, сделка играет для автомобильной промышленности, поскольку тарифы Трампа будут снижены с 27,5% до 15%.

По его словам, плоды принесли единство в Евросоюзе и упорная работа. Как отметил канцлер Германии, он надеется увидеть упрощение трансатлантической торговли в будущем.

"Все выигрывают от стабильных и предсказуемых торговых отношений с доступом на рынок для обеих сторон - как по эту сторону Атлантики, так и по ту, как предприятия, так и потребители", - отметил Мерц.