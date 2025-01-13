Все на выборы? К чему готовятся Зеленский, Залужный и другие топ-политики

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За время большой войны тема выборов уже не раз обсуждалась в медиаполе. И если вялотекущая подготовка к ним в политической среде велась уже много месяцев, то после победы Дональда Трампа в кулуарах о них заговорили гораздо громче. В некоторых партийных офисах уже начали всерьез изучать свои рейтинги и поддержку соперников, а также присматриваться к возможным союзникам. Приход в Белый дом нового президента, который не раз обещал усадить Россию и Украину за мирные переговоры, дало многим надежду на скорое завершение войны.

При этом до сих пор неясно, в какой мере смена власти в США действительно приближает выборы в Украине, а в какой – это лишь самовнушение их потенциальных участников. Особенно, когда уверенность в скорых выборах строится, по выражению одного из собеседников РБК-Украина, "на перепечатках Нью-Йорк Таймс о том, что источник что-то сообщил другому источнику".

"Выборами занимаются те, кто не занимается переговорами", – говорит РБК-Украина один из членов президентской команды. А поскольку к "переговорам" или, если точнее – к предварительным контактам с европейцами и американцами на тему окончания войны – привлечен очень ограниченный круг лиц, и только из команды власти, то выборами, получается, занимается почти все остальные.

Зеленский и Залужный: пойдут или не пойдут

Первые серьезные обсуждения о том, в каком виде и формате "Слуга народа" пойдет на следующие выборы, проходили еще незадолго до начала полномасштабной войны. Тогда РБК-Украина писало, что президентская партия пойдет на выборы под другим названием, а ее личный состав будет изрядно перекроен. Спустя годы эта концепция остается актуальной.

С брендом "Слуга народа" президентская команда точно попрощается – он давно себя исчерпал, и напротив, стал откровенно токсичным. Потому на выборы, когда бы они ни состоялись, нынешняя партия власти пойдет в составе условного "Блока Зеленского" (рабочее название), который, по разных опросам, набирает в районе 20%.

Какое-то время назад, говоря о дальнейшей судьбе партии, в президентской команде обсуждали идею о переименовании "Слуги народа" в "Дію". Но это название, как рассказывают собеседники в президентской команде, не особо добавляет им рейтинга.

В команде президента прогнозируют, что в будущих избирательных списках политсилы может оказаться не более десяти процентов действующих нардепов от монобольшинства – это те, кто хорошо проявил себя в Раде. Остальной же состав будут формировать из людей, предложенных Зеленским – местных лидеров (отдельных мэров или глав ОВА), популярных волонтеров, блогеров, активистов и военных. Плюс часть "технарей" – людей главы ОП Андрея Ермака, на которых возложат роль менеджеров во фракции и партии.

"Но в этот раз к составу будут подходить наверняка более серьезно, а не так, как в прошлый раз. Команда будет такой же пестрой, однако будут более тщательно проверять людей, чтобы они были более состоятельные, чтобы избежать тех болезней, которые случились в этом созыве", – рассказал один из источников.

Еще одна интересная деталь: информированный собеседник издания недавно отметил, что в регионах якобы получили от ОП запрос – составить досье на потенциальных кандидатов, которых в будущем можно включить в списки провластной партии.

Другой собеседник в президентской команде объяснил: на самом деле такие запросы на места уже делались трижды, начиная с 2022 года. Этим, по словам источника, занимается профильный заместитель главы ОП по региональной политике. Он делает запросы на заполнение анкет главами ОВА и составление расширенных справок – так называемых "тэшок" – силовиками. В эти досье включают не только сведения о возможных кандидатах, но и общую ситуацию, настроения в областях, а также анализ медийности и риторики различных региональных фигур.

"Это не обязательно делается с привязкой к выборам. Но, конечно же, опираясь на эти справки и анкеты, будут подбираться и потенциальные кандидаты в политсилу, и члены избирательных комиссий", – отметил собеседник.

Главой такой обновленной партии может стать вице-премьер Михаил Федоров. Как отметили несколько источников РБК-Украина, сейчас это главный кандидат, который может повести партию Зеленского на выборы. Однако все эти идеи пока на этапе очень ранних "чертежей".

"Если говорить о том, кто и как готовится к выборам, то мы к ним, похоже, готовимся меньше всех. Планировалось, что рупором этих подготовительных процессов должны стать вице-премьер Кулеба и новый замглавы ОП Микита. Но от них никакой инициативы пока не исходит. И на уровне наших региональных ячеек тоже никакого оживления не просматривается", – говорит один из собеседников в "Слуге народа".

Фундаментальная причина в том, что нет ответа на главный вопрос: пойдет ли на президентские выборы президент Владимир Зеленский. Многое будет зависеть от того, на каких условиях все-таки закончится война, как эти условия будут восприняты обществом и кто станет главным конкурентом Зеленского.

Залужный может стать основным конкурентом Зеленского на выборах (фото: president.gov.ua)

В президентской команде есть разные мнения насчет его участия в выборах. Самый близкий круг склоняет Зеленского к тому, что идти нужно при любых раскладах. Окружение "второго плана" считает, что нужно смотреть на социологию и решать уже ближе к самим выборам.

Еще один фактор неопределенности – пойдет ли на выборы экс-главком, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Все соцопросы – публичные и закрытые, проводившиеся в период войны – показывают его лидерство в электоральных симпатиях. Причем при любом наборе кандидатов. Зеленский – на втором месте после него. И хотя многочисленные источники из разных политических лагерей полагают, что Залужный на выборы все же пойдет, сам он сохраняет интригу.

Возможно, он пока не принял для себя решения: идти или не идти в политику. Есть и другой вариант: экс-главком держит молчание до непосредственного начала кампании, чтобы не сделать фальстарт. А тем временем можно подпитывать интерес к своей персоне активностью в соцсетях, периодической публикацией видеороликов, приуроченных к какому-то поводу, и поэтапным выпуском автобиографической трилогии.

Если же действительно Залужный заходит в большую политику по такому пути, то можно увидеть очень много общего с предвыборной кампанией Зеленского: новое лицо, долгая интрига, высокий интерес к персоне, брендовая кампания, только вместо книг шесть лет назад был телесериал.

"Кампания Залужного, если это уже можно считать его кампанией, ведется по лекалам кампании Зеленского 2018-2019 года. Только после его победы мы можем получить не второго Зеленского, а второго Ющенко", – рассуждает в разговоре с изданием один из "долгожителей" большой украинской политики. И эту аналогию с теми или другими формулировками повторило еще несколько собеседников, с которыми общалось РБК-Украина.

Учитывая, что пока собственной команды, с которой Залужный мог бы пойти на выборы, у него нет, в Украине нашлись те, кто предлагают ему будущие союзы. По словам одного из собеседников в президентском окружении, на Банковой не так давно осознали, что экс-главком по-прежнему представляет для них серьезную политическую проблему. “Ссылка” в Великобританию, которая, по задумке, должна была вывести Залужного из публичного поля, не сработала. Для решения этой проблемы в Лондон, по пути домой из Вашингтона, специально заезжал глава ОП Андрей Ермак.

Два несвязанных друг с другом источника издания сообщили, что, помимо обсуждения дипломатических вопросов, гость из Киева предлагал экс-главкому не идти в президенты, но вместо этого возглавить партию Зеленского на выборах в Раду. Получить официальное подтверждение или опровержение этой информации РБК-Украина не удалось.

"Ермак приехал после этого разговора достаточно оптимистически настроенным, в духе "все хорошо, с ним удастся договориться". Однако его оптимизм выглядел неправдоподобно. Залужный якобы ответил ему, что еще для себя не решил, пойдет ли он в политику. Все выглядит так, что он пока боится брать на себя такую огромную ответственность. Но он может решиться, если поход в политику будет выглядеть не как его собственное решение. А если его об этом "попросят" – военные, волонтеры, активисты", – отметил один из источников в команде власти.

Выборы в парламент и расчет оппозиции

По данным издания, окучивать Залужного сейчас пытаются и представители других политических лагерей, но уже больше с прицелом на выборы в парламент. Условия довольно простые: "с нас – партструктура и поддержка в президентской гонке, с вас – рейтинг и высокая должность вроде спикера или премьера".

Выборы в Раду сулят гораздо больше неопределенности, чем президентские. Если фавориты президентской гонки пока выглядят более-менее очевидными, то за свой удел в парламенте многим партиям еще есть смысл посражаться. Первой в эту схватку вступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая начала перестановки в ячейках на местах и вновь развернула заметную медиаактивность. Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко эту активность, по сути, и не прекращал – его пул СМИ позволяет ему не исчезать из информационного пространства.

"Тимошенко находится фактически в информационном вакууме относительно переговоров, но она верит в выборы. У Порошенко информации побольше, он куда-то ездит и с кем-то встречается, и тоже верит в скорые выборы, хотя и понимает, что они могут произойти нескоро", – говорит один из видных депутатов от "Слуги народа".

Ряд собеседников РБК-Украина утверждают, что и Тимошенко, и Порошенко различными каналами "засылали" Залужному предложения об объединении. Во власти говорят, что представители "Евросолидарности" пытаются держать контакт и подбираться к экс-главкому в том числе через его супругу, которая имеет на него большое влияние. И якобы и у Тимошенко, и у Порошенко эти "прощупывания" пока увенчались одинаковым – нулевым – результатом.

Источники в окружении Виталия Кличко также положительно относятся к теоретическому объединению Залужного с УДАРом, называя такой союз "органичным", однако каких-то переговоров об этом между ними не велось.

И в "Батькивщине", и в ЕС также отрицают переговоры с экс-главком. Собеседник в партии Порошенко отметил, что благодаря сильным позициям, узнаваемости и поддержке среди украинцев Залужний не нуждается сейчас в каких-то системных союзниках. Но в "Евросолидарности" не сомневаются, что он пойдет на выборы президента и победит.

"Залужный – а не Зеленский – стал символом надежды. Украинцы помнят, что при нем агрессоры отступали, а когда он ушел, все стало хуже. Кроме того, он прошел "канонизацию", у него такая мощная харизма, он очень хорошо попадает в типаж украинца", – говорит собеседник в партии.

По словам другого источника, амбиции ЕС – завести в парламент около ста нардепов или же войти в коалицию с возможной партией Залужного на правах "второго, младшего партнера". Это, конечно же, при условии, если экс-главком не заведет в Раду свое монобольшинство.

Многие партии делают больше ставку на парламентские, а не на президентские выборы (фото: GettyImages)

В "Евросолидарности" считают, что первые общенациональные выборы могут состояться не раньше осени 2025 года. Поэтому по состоянию на данный момент партия Порошенко не готовится к выборам и не формирует штабов, поскольку считает это преждевременным, но в случае чего – готова оперативно их развернуть.

Примерно то же отметили в беседе с изданием и представители других политсил, включая "Батькивщину" и УДАР, рассчитывающих на прохождение в парламент. В команде Дмитрия Разумкова уточнили, что на время войны поставили на паузу создание собственной политсилы. Хотя в "Слуге народа" напротив, рассказывают, что бывший спикер сейчас ведет довольно активную предвыборную подготовку, притом с акцентом на центральные, а не юго-восточные регионы Украины.

Небольшое оживление просматривается и в лагере Сергея Притулы. В прошлом году представители его команды завершили регистрационные действия по созданию партии "Платформа справедливості" и уже начали набор кадров на местах.

По словам собеседников в команде власти, Притула якобы сказал своим соратникам, что они нацелены быть в коалиции в следующей Раде, в том числе и с "Блоком Зеленского". Поэтому в период кампании и до нее они не будут демонстрировать излишнюю оппозиционность к власти. В команде Притулы никак не прокомментировали изданию эту информацию.

Что также интересно: несколько собеседников в президентской команде отметили, что Притула был бы самым "выгодным спарринг-партнером" для Зеленского во втором туре выборов, если сложится такой расклад.

Еще одна интрига будущих выборов – участие или неучастие в них начальника ГУР Кирилла Буданова и его возможной политсилы. По данным издания, в прошлом году, незадолго после отставки Залужного, в Офис президента попал большой закрытый соцопрос, который включал широкий список несистемных кандидатов из совершенно разных сфер. На Банковой были очень удивлены, когда увидели, что вторым по рейтингу после Залужного в категории "военные" идет Буданов.

На какое-то время это заставило ОП более пристально присматриваться к действиям, поддержке и риторике главы военной разведки. Более того, на Банковой даже затесалась идея отправить его в отставку, назначив на другую – формально более высокую, но менее автономную должность. Однако, как утверждают несколько источников в команде Зеленского, в Офисе, понимая все политические риски, от попытки уволить Буданова сейчас отказались.

Во всех рейтинговых опросах, проведенных за последний год, начальник ГУР действительно на первых позициях по уровню доверия или электоральных симпатий, в зависимости от постановки вопроса. Источники, близкие к разведке, утверждают, что в связи с продолжающейся войной никакого решения о том, идти или не идти в политику, Буданов не принял. При этом в президентской команде не исключают, что могут пригласить его в свою партию как противовес Залужному.

Переизбраться в Раду точно попробуют и многие представители бывшей ОПЗЖ. Их потенциальное электоральное поле по понятным причинам сократилось примерно до 10-15%. Хотя в лагере бывшей "Оппоплатформы" называют цифры повыше – около 20-30%.

"Для многих может показаться сюрпризом, но по состоянию на сейчас – это потенциал условно бело-голубого поля. Именно такой процент людей, по нашим замерам, выступает против сноса памятников Булгакову или Пушкина, против утеснения русскоговорящих, против ущемления свободы вероисповедания и УПЦ (МП, - ред.)", – говорит один из собеседников в бывшей ОПЗЖ.

Именно на этих тезисах будет базироваться риторика потенциальной партии во главе с Юрием Бойко. И его недавний ролик, после которого ему пришлось сходить в СБУ, похоже, стал пробным шаром на будущую кампанию. Хотя один из источников в ОПЗЖ, близкий к Бойко, отметил, что финальное решения о том, будут ли они участвовать в выборах, пока не принято.

Кроме "тяжеловесов-регионалов" за этот электорат, вероятно, попытаются побороться и другие проекты, например, условная "партия Арестовича" (с самим Арестовичем или без него).

Математика выборов

На самом деле главная дилемма даже не в том, кто с кем пойдет или не пойдет на выборы, а в том, когда и как их будут проводить в принципе. Во всех политических лагерях, похоже, есть консенсус: общенациональные выборы могут состояться только после завершения боевых действий. Но в остальном – много вариаций, домыслов и вопросов.

Вопрос первый – в каком порядке будут проводиться первые послевоенные выборы. Будут ли сначала выборы президента, а потом парламентские и местные? Или же все голосование проведут одновременно? А, возможно, сначала пройдут местные выборы, а уже потом все другие? Ведь сам по себе порядок проведения этих голосований и даже интервал между ними повлияет на шансы и позиции их участников.

Например, президент-победитель "на импульсе" может получить довольно многочисленные фракции и в Раде, и в местных советах. И наоборот: проигрыш кандидата в президенты с не слишком большим разрывом еще оставляет шансы провести солидную фракцию в парламент. А вот разгромное поражение гарантировано потянет вниз и партию.

Схема, которую приходилось чаще всего слышать в политических кругах: сначала пройдут выборы президента или президентские плюс местные, а позже – в парламент. Трое представителей оппозиционных партий допустили, что вместе с выборами президента власть может организовать выборы исключительно в Киеве, чтобы "занять Кличко" и "отвлечь его от каких-то союзов".

Недавняя замена главы Киевской ВГА с военного на чиновника, много лет проработавшего в структурах КГГА и команде УДАРа – подтверждение того, что у Банковой хотят побороться за столицу. По словам источников издания, новый пост должен стать для Тимура Ткаченко плацдармом для гонки за кресло мэра от политсилы Зеленского.

Второй вопрос – непонятно, пройдут ли выборы в 2025 году в принципе. Теоретические сроки их проведения, которые озвучивают представители разных партий, уже постепенно смещаются с весны на осень. Причем в команде власти далеко не все верят в то, что даже осенью можно успеть какие-то выборы провести.

"Все слухи о выборах строятся не на том, что кто-то что-то знает или владеет какой-то суперинсайдерской информацией об окончании войны. А на том, что на фоне общей конъюнктуры никто из политиков не хочет быть застигнутым врасплох. А есть и те, которые хотят, пользуясь моментом, привести в тонус свои команды и попродавать свои ячейки", – рассуждает один влиятельный нардеп.

Возможность организации голосования прямо зависит от войны, а ее завершение – к сожалению, не только от Украины. Более того, даже если новый президент США сумеет положить конец войне в этом году, представители украинских партий отсчитывают еще минимум четыре, а то и шесть месяцев, которые понадобятся для организации и проведения выборов.

"Есть проблема с устаревшими реестрами избирателей – многие переехали и уехали, немало погибло. ЦИК нужно время, чтобы привести реестры в порядок. Есть проблема с уничтоженными и разрушенными зданиями, которые использовались как участки для голосований. И это только то, что на поверхности", – говорит один из влиятельных нардепов Рады.

Еще одна огромная проблема – как обеспечить голосование украинцев за границей. По очень приблизительным оценкам, там может находится около 8 миллионов человек. Значительная часть из них, предположительно, останется за границей и после завершения войны. Имеющиеся консульства не осилят потенциальный поток избирателей.

Гипотетическим выходом могло бы стать голосование онлайн. Однако у Украины, в частности у ЦИК, нет подходящей платформы для таких выборов. Собеседники в команде президента, говорят, что на Банковой также перестали форсировать идею онлайн-голосования. Возможно, из тех соображений, что голоса заграничного округа могут подпортить результат Зеленского и его политсилы.

В случае с парламентскими выборами круг вопросов еще шире. Для их проведения в любом случае придется менять действующее законодательство и, наверное – даже избирательную систему. Но никакой работы над этими изменениями в Раде еще даже не начинали. А для написания соответствующих законопроектов и их принятия в парламенте также требуется время. Все эти нюансы и факторы в сумме вносят еще больше неопределенности в сроки возможных выборов.

США могут требовать от Украины не откладывать с проведением выборов, несмотря на все сложности (фото: president.gov.ua)

По информации различных источников издания, западные партнеры Украины неоднократно передавали Киеву сигналы о том, что выборы рано или поздно все же придется проводить. И если боевые действия в каком-то формате прекратятся и военное положение будет отменено, то с голосованием затягивать точно не получится. Несмотря на огромный объем подготовительной работы, Украину попросят уложиться в несколько месяцев и, по крайней мере, провести выборы президента. Их чисто технически (меньше кандидатов, быстрее подсчет голосов и т.д.) организовать проще, чем парламентские.

При этом собеседник издания в дипломатических кругах отметил: в плане проведения выборов на Украину больше давят США, а не ЕС. Кроме того, источник допустил, что вопрос украинских выборов может стать одним из параметров глобальной "мирной сделки".

Как минимум, эту карту наверняка попытается разыграть Кремль. В последнее время Путин снова заговорил о якобы "нелегитимности" Зеленского – тезис, который он уже брал на вооружение перед саммитом мира в Швейцарии, причем безрезультатно. Москва может выставить проведение выборов одним из условий для начала серьезных переговоров. И это, пожалуй, может оказаться самой сложной головоломкой будущих выборов.