Питание в детсадах со скидкой 50%: правительство сохранило льготу для многодетных семей

Понедельник 01 сентября 2025 18:04
Питание в детсадах со скидкой 50%: правительство сохранило льготу для многодетных семей
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня на заседании Кабинета министров обсуждали вопросы образования, социальных услуг и поддержки прифронтовых регионов. В частности и питание детей в детсадах для многодетных семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Во время заседания 1 сентября правительство рекомендовало органам местного самоуправления продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детсадах. После принятия соответствующих решений многодетные семьи и в дальнейшем смогут платить на 50% меньше за питание.

По словам Свириденко, такое решение поможет уменьшить финансовую нагрузку на семьи с тремя и более детьми и обеспечит им дополнительную поддержку со стороны государства.

Как получить льготы на питание в школах и садиках

В Украине часть школьников и воспитанников детсадов может питаться бесплатно или на льготных условиях, сообщает Правительственный портал. Это зависит от государственных программ, решений местных властей и международной помощи.

Право на полностью бесплатное питание имеют:

  • дети-сироты и лишенные родительской опеки;
  • ученики с особыми образовательными потребностями (в инклюзивных классах);
  • дети из малообеспеченных семей;
  • дети из семей погибших защитников, ветеранов войны и Героев Украины посмертно;
  • дети внутренне перемещенных лиц;
  • дети, пострадавшие от военных действий и вооруженных конфликтов;
  • ученики из зон радиоактивного загрязнения, эвакуированные из Чернобыльской зоны и дети с инвалидностью вследствие аварии.

Кроме того, местные органы власти могут устанавливать дополнительные категории детей, которые питаются бесплатно.

Для многодетных семей (трое и более детей) стоимость питания уменьшается на 50%.

Чтобы получить льготу нужно:

  • подать заявление к руководству школы или садика;
  • предоставить документы, которые подтверждают льготу.

В зависимости от основания, могут понадобиться:

  • решение суда или исполкома о статусе ребенка-сироты;
  • заключение инклюзивно-ресурсного центра;
  • справка о материальной помощи;
  • удостоверение об инвалидности, смерти или участии в боевых действиях одного из родителей;
  • справка ВПЛ;
  • решение о статусе пострадавшего от войны ребенка;
  • удостоверение многодетной семьи.

В некоторых случаях могут просить копии свидетельства о рождении или справки о составе семьи.

Напомним, в Украине планируют расширить программу бесплатного горячего питания для школьников. С начала года ежедневно обеды получают 1,5 млн учеников начальных классов. Также с сентября 2025 года бесплатным питанием обеспечат школьников 5-11 классов в прифронтовых общинах. Следующий этап - охватить всех учеников с 1 по 11 класс на территории страны.

