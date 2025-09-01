Питание в детсадах со скидкой 50%: правительство сохранило льготу для многодетных семей
Сегодня на заседании Кабинета министров обсуждали вопросы образования, социальных услуг и поддержки прифронтовых регионов. В частности и питание детей в детсадах для многодетных семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Во время заседания 1 сентября правительство рекомендовало органам местного самоуправления продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детсадах. После принятия соответствующих решений многодетные семьи и в дальнейшем смогут платить на 50% меньше за питание.
По словам Свириденко, такое решение поможет уменьшить финансовую нагрузку на семьи с тремя и более детьми и обеспечит им дополнительную поддержку со стороны государства.
Как получить льготы на питание в школах и садиках
В Украине часть школьников и воспитанников детсадов может питаться бесплатно или на льготных условиях, сообщает Правительственный портал. Это зависит от государственных программ, решений местных властей и международной помощи.
Право на полностью бесплатное питание имеют:
- дети-сироты и лишенные родительской опеки;
- ученики с особыми образовательными потребностями (в инклюзивных классах);
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из семей погибших защитников, ветеранов войны и Героев Украины посмертно;
- дети внутренне перемещенных лиц;
- дети, пострадавшие от военных действий и вооруженных конфликтов;
- ученики из зон радиоактивного загрязнения, эвакуированные из Чернобыльской зоны и дети с инвалидностью вследствие аварии.
Кроме того, местные органы власти могут устанавливать дополнительные категории детей, которые питаются бесплатно.
Для многодетных семей (трое и более детей) стоимость питания уменьшается на 50%.
Чтобы получить льготу нужно:
- подать заявление к руководству школы или садика;
- предоставить документы, которые подтверждают льготу.
В зависимости от основания, могут понадобиться:
- решение суда или исполкома о статусе ребенка-сироты;
- заключение инклюзивно-ресурсного центра;
- справка о материальной помощи;
- удостоверение об инвалидности, смерти или участии в боевых действиях одного из родителей;
- справка ВПЛ;
- решение о статусе пострадавшего от войны ребенка;
- удостоверение многодетной семьи.
В некоторых случаях могут просить копии свидетельства о рождении или справки о составе семьи.
Напомним, в Украине планируют расширить программу бесплатного горячего питания для школьников. С начала года ежедневно обеды получают 1,5 млн учеников начальных классов. Также с сентября 2025 года бесплатным питанием обеспечат школьников 5-11 классов в прифронтовых общинах. Следующий этап - охватить всех учеников с 1 по 11 класс на территории страны.