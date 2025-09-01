Питание в детсадах со скидкой 50%: правительство сохранило льготу для многодетных семей

Сегодня на заседании Кабинета министров обсуждали вопросы образования, социальных услуг и поддержки прифронтовых регионов. В частности и питание детей в детсадах для многодетных семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко .

Во время заседания 1 сентября правительство рекомендовало органам местного самоуправления продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детсадах. После принятия соответствующих решений многодетные семьи и в дальнейшем смогут платить на 50% меньше за питание.

По словам Свириденко, такое решение поможет уменьшить финансовую нагрузку на семьи с тремя и более детьми и обеспечит им дополнительную поддержку со стороны государства.

Как получить льготы на питание в школах и садиках

В Украине часть школьников и воспитанников детсадов может питаться бесплатно или на льготных условиях, сообщает Правительственный портал. Это зависит от государственных программ, решений местных властей и международной помощи.

Право на полностью бесплатное питание имеют:

дети-сироты и лишенные родительской опеки;

ученики с особыми образовательными потребностями (в инклюзивных классах);

дети из малообеспеченных семей;

дети из семей погибших защитников, ветеранов войны и Героев Украины посмертно;

дети внутренне перемещенных лиц;

дети, пострадавшие от военных действий и вооруженных конфликтов;

ученики из зон радиоактивного загрязнения, эвакуированные из Чернобыльской зоны и дети с инвалидностью вследствие аварии.

Кроме того, местные органы власти могут устанавливать дополнительные категории детей, которые питаются бесплатно.

Для многодетных семей (трое и более детей) стоимость питания уменьшается на 50%.

Чтобы получить льготу нужно:

подать заявление к руководству школы или садика;

предоставить документы, которые подтверждают льготу.

В зависимости от основания, могут понадобиться:

решение суда или исполкома о статусе ребенка-сироты;

заключение инклюзивно-ресурсного центра;

справка о материальной помощи;

удостоверение об инвалидности, смерти или участии в боевых действиях одного из родителей;

справка ВПЛ;

решение о статусе пострадавшего от войны ребенка;

удостоверение многодетной семьи.

В некоторых случаях могут просить копии свидетельства о рождении или справки о составе семьи.