Все ракеты уничтожены, света частично нет: Садовый о ситуации во Львовской области

Предварительно известно, что ПВО уничтожила все вражеские ракеты, которые были выпущены по территории Львова и Львовской области. Света частично нет.
Об этом городской голова Львова Андрей Садовый рассказал в комментарии РБК-Украина .
"Были ракеты, которые выпущены по территории Львова и области. Слава богу, на данную минуту все ракеты уничтожены системой ПВО предварительно, но все ждем официальной информации. Все сейчас в укрытии и все ждут соответствующих команд. Свет частично есть, частично нет", - рассказал Садовый.
В то же время городской голова отметил, что ситуация может измениться в любой момент.
По всей территории Украины с утра прозвучала масштабная воздушная тревога, россияне выпустили десятки ракет. Агентство раскрывало все подробности массированного обстрела врага.
Во время тревоги во Львовской области и Львове прозвучала серия взрывов. Глава ОВА Максим Козицкий предупредил о перебоях в электроснабжении.
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