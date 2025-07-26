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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Все объекты поражены": Россия сделала циничное заявление после ночной атаки на Украину

Фото: Атака РФ на Харьков 26 июля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ сообщила о ночном массированном ударе по "украинским ВПК". В Москве цинично заявили, что "все объекты поражены".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Минобороны РФ в Telegram.

Минобороны России заявило, что ночью нанесло групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по "предприятиям военно-промышленного комплекса" Украины.

По данным РФ, атака была направлена якобы на заводы по производству комплектующих для ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ведомстве утверждают, что "цель удара достигнута, все предназначенные объекты поражены".

Однако такое заявление звучит цинично на фоне масштабных разрушений гражданской инфраструктуры Украины и заявлений о "высокой точности" ударов.

Атака Украины 26 июля

Оккупанты в ночь на 26 июля устроили массированную атаку по нескольким регионам Украины.

Наиболее интенсивно пострадал Харьков: за три часа зафиксировано более 20 ударов, в том числе по спасателям, которые получили ранения. Под огнем также оказались Каменское и Днепр, где есть погибшие.

В Шостке Сумской области пострадали по меньшей мере трое мирных жителей.

По данным Воздушных сил, Россия выпустила 208 дронов и 27 ракет. Основное направление атаки - Днепропетровская область.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не оставит удары без ответа - украинские беспилотники регулярно поражают военные цели в тылу РФ.

Подробнее о том, в какой последовательности происходила атака - читайте в материале РБК-Украина.

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