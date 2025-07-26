"Все объекты поражены": Россия сделала циничное заявление после ночной атаки на Украину

Минобороны России заявило, что ночью нанесло групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по "предприятиям военно-промышленного комплекса" Украины.

По данным РФ, атака была направлена якобы на заводы по производству комплектующих для ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ведомстве утверждают, что "цель удара достигнута, все предназначенные объекты поражены".