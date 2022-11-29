ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия подтвердила блокирование участия Украины в заседаниях НАТО

Новина українською →
Венгрия, Вторник 29 ноября 2022 19:00
Венгрия подтвердила блокирование участия Украины в заседаниях НАТО Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Венгрия подтвердила решение блокировать участие представителей Украины в заседаниях Комитета Украина - НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Сийярто подтвердил, что Будапешт и дальше будет блокировать участие Киева в официальных заседаниях Комитета Украина - НАТО. Причиной дипломат назвал решение вопроса прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

"В нашей позиции нет ничего нового или странного. Мы годами давали понять, что пока Украина не вернет права венгров Закарпатья, мы не согласимся на созыв этого органа. Мы не поднимали этот вопрос с начала войны и не намерены делать это сейчас. Будем надеяться, что мир наступит как можно быстрее, и тогда этот вопрос можно будет обсуждать снова", - написал Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства упомянул в своем сообщении статью Financial Times и назвал ее "сенсационной". В статье было сказано, что именно Венгрия помешала созыву официального заседания комитета Украина - НАТО.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в МИД Украины опровергли изменение формата участия министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в мероприятии НАТО.

Ранее Кулеба заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет свою игру с ЕС и иногда использует в ней Украину как заложницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России