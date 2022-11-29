Венгрия подтвердила блокирование участия Украины в заседаниях НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Сийярто подтвердил, что Будапешт и дальше будет блокировать участие Киева в официальных заседаниях Комитета Украина - НАТО. Причиной дипломат назвал решение вопроса прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

"В нашей позиции нет ничего нового или странного. Мы годами давали понять, что пока Украина не вернет права венгров Закарпатья, мы не согласимся на созыв этого органа. Мы не поднимали этот вопрос с начала войны и не намерены делать это сейчас. Будем надеяться, что мир наступит как можно быстрее, и тогда этот вопрос можно будет обсуждать снова", - написал Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства упомянул в своем сообщении статью Financial Times и назвал ее "сенсационной". В статье было сказано, что именно Венгрия помешала созыву официального заседания комитета Украина - НАТО.