Все деньги от новой программы МВФ пойдут на покрытие дефицита госбюджета, - Марченко
Все кредитные средства по программе Международного валютного фонда (МВФ) на 15,6 млрд долларов будут использованы на покрытие дефицитов госбюджета в течение четырех лет.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.
"Все деньги по программе пойдут на нужды госбюджета", – отметил он.
Международный валютный фонд 31 марта одобрил кредитную программу с Украиной на 15,6 млрд долларов. Она рассчитана на четыре года, первый транш в размере 2,7 млрд долларов поступит на счета НБУ уже в ближайшие дни.
Еще 1,8 млрд долларов украинские власти смогут получить в текущем году двумя траншами летом и осенью после выполнения взятых на себя обязательств.
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