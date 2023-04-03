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Усі гроші від нової програми МВФ підуть на покриття дефіциту держбюджету, - Марченко

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 14:52
Усі гроші від нової програми МВФ підуть на покриття дефіциту держбюджету, - Марченко Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Усі кредитні кошти за програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ) на 15,6 млрд. доларів будуть використані на покриття дефіцитів держбюджету протягом чотирьох років.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Всі гроші за програмою підуть на потреби держбюджету", - зазначив він.

Міжнародний валютний фонд 31 березня схвалив кредитну програму з Україною на 15,6 млрд доларів. Вона розрахована на чотири роки, перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів надійде на рахунки НБУ вже найближчими днями.

Ще 1,8 млрд доларів українська влада зможе отримати цього року двома траншами влітку і восени після виконання взятих на себе зобов'язань.

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