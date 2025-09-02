Все голы Кевина: "Шахтер" попрощался с бразильцем эффектным видео

Сколько забил бразилец

Бразилец присоединился к "Шахтеру" в январе 2024 года и с тех пор сыграл за клуб 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 10 ассистов.

Статистика Кевина за "Шахтер":

Премьер-лига Украины - 38 матчей, 9 голов, 8 ассистов,

Кубок Украины - 6 матчей, 1 гол,

Лига чемпионов - 7 матчей, 2 гола,

Лига Европы - 4 матча, 4 гола, 2 ассиста,

Лига конференций - 2 матча, 1 гол.

Вместе с "горняками" бразилец стал чемпионом Украины (2024) и дважды выигрывал Кубок Украины (2024, 2025). По итогам сезона-2024/25 его признали лучшим игроком клуба.

Кевин - новичок "Фулхэма" (фото: ФК "Фулхэм")

Кто такой Кевин

22-летний уроженец Сан-Паулу. Воспитанник академий "Деспортиво Бразил". На взрослом уровне на родине выступал за "Палмейрас".

Был приобретен "Шахтером" в январе 2024 года за 12 млн евро. Летом 2025-го "горняки" продали футболиста в английский "Фулхэм" уже за 40 млн (еще 5 млн предусмотрены бонусами). Этот трансфер вошел в топ-5 продаж "Шахтера" за историю и стал рекордным для "Фулхэма".