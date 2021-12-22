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СБУ викрила самопроголошеного "президента України" з Дніпра

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Дніпро, Середа 22 грудня 2021 17:33
СБУ викрила самопроголошеного "президента України" з Дніпра Фото: СБУ взялася за "президента України" з Дніпра (ssu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Служба безпеки України викрила чоловіка, який проголосив себе нібито президентом України і навіть сформував "тіньовий уряд". Його підозрюють у підривній діяльності проти державної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що чоловік публічно заперечував легітимність органів чинної влади. І закликав замінити їх новоствореними, не виключаючи насильницьке повалення влади.

За даними слідства, підозрюваний збирав однодумців до лав "всеукраїнського національного конгресу" і формував тіньовий уряд. На перших таких зборах домігся обрання себе так званим "президентом України". Іншими рішеннями були призначені - "голова Верховної ради", "прем'єр-міністр", "керівники"силових відомств, а діючі державні органи були визнані "терористичними структурами".

Чоловік також намагався заручитися ветеранів АТО та діючих військовослужбовців ЗСУ. В ході обшуку у нього вилучили:

  • печатки та бланки фейкових псевдоутворень;
  • комп'ютерну техніку та мобільні телефони;
  • "фейкові" розпорядження і "дипломатичні паспорти".

Йому повідомили про підозру за ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Слідство встановлює інших причетних до цієї злочинної діяльності.

СБУ викрила самопроголошеного &quot;президента України&quot; з Дніпра

Фото: викритий "президент України" (ssu.gov.ua)

Зазначимо, СБУ не називає імені "президента України" з Дніпра, але, судячи з опису, мова може йти про відомого в місті активіста Анатолія Балахніна, який навіть нібито намагався потрапити до штаб-квартири ООН в Нью-Йорку з питаннями конституційного процесу в так званій "Народній республіці Україна".

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