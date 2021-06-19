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Збиток катастрофічний: окупанти оцінили наслідки повені в Ялті

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Україна, Субота 19 червня 2021 18:16
Збиток катастрофічний: окупанти оцінили наслідки повені в Ялті Фото: збиток Ялті назвали катастрофічним (znak.com)
Автор: Олександр Білоус

Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічними. Через дощі річки вийшли з берегів.

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости.

"Збиток катастрофічний багато в чому, особливо там, де прорвало русло річок. Деякі люди повністю втратили своє майно, там відновленню практично нічого не підлягає", - сказав він.

У Ялті також заборонено купатися, а 46 пляжів міста потребують очищення. Крім того, в Ялті до півночі відклали відновлення подачі питної води, оскільки вона стала каламутною. Її відключили ще вчора 18 червня.

Окупанти оголосили 18 червня в Ялті режим надзвичайної ситуації. Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю.

Нагадавши, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі. У Ялті в результаті повені постраждали 18 осіб. Відомо про одну загиблу людину і ще про одну зниклу безвісти.

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