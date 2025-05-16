Все ради Трампа. Почему переговоры в Стамбуле не приблизили конец войны

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Какие цели в Стамбуле преследовали Украина и РФ и удалось ли их достичь?

Кто в команде Трампа понимает реальную ситуацию?

У кого в руках выход из переговорного тупика?

Главный результат многострадальных переговоров в Стамбуле был безошибочно спрогнозирован большинством аналитиков еще до их начала – полное отсутствие какого-то результата.

Конечно, если таковым считать хоть какой-то прогресс в плане остановки войны. Как правильно заметили члены украинской делегации, даже если итогом встречи будет лишь освобождение тысячи украинцев из российского плена – оно того стоило.

Такие гуманитарные шаги и ранее публично предлагались украинской стороной в качестве так называемых confidence-building measures – мер по укреплению доверия. Их смысл в том, что если две стороны могут договориться о неких неполитических уступках друг другу, появляется шанс, что удастся договориться и по более противоречивым пунктам.

Впрочем, в данном случае, масштабным обменом (работа над которым к тому же только началась) все может и закончиться. Иначе и быть не могло, в условиях, когда ни малейшего доверия участники переговоров друг к другу не испытают. К тому же преследуют совершенно разные цели.

Россия: обман Трампа

За последние недели Москва уже перестала быть безоговорочным фаворитом Трампа в российско-украинской войне. Но все равно агрессоры и далее пользуются явной благосклонностью "судьи", на роль которого Трамп сам себя назначил.

Украинской власти приходится не только ежедневно восхвалять руководящую и направляющую роль Трампа в переговорах, но и идти на реальные уступки, выполнять требования и капризы американского президента, даже подписывать конкретные документы, вроде соглашения о недрах. Россиянам же достаточно лишь вяло обозначить готовность хотя бы с кем-то поговорить – и у Трампа это вызывает бурный восторг.

На этот раз Кремль снова выполнил необходимый минимум, и ни каплей больше: Путин какие-то переговоры предложил – предложил, набранная не пойми из кого делегация прилетела – прилетела. Трампу, похоже, этого вполне достаточно, чтобы заключить, что "Россия хочет мира".

В этом смысле российская делегация выполнила поставленную перед ней на переговорах задачу еще до начала самих переговоров – самим фактом своего появления в Стамбуле. И попутно в очередной раз продемонстрировала, что пока ни на миллиметр не готова отступать от своих заоблачных, озвученных еще три с лишним года назад требований – той самой "демилитаризации-денацификации".

Именно с этой целью возглавлял ее Владимир Мединский, как и весной 2022-го в том же Стамбуле. Агрессоры прямо говорили, что рассматривают нынешнюю встречу как "продолжение" тех переговоров. И тот факт, что реалии за истекшее время полностью изменились, причем по большинству факторов далеко не в пользу Москвы, их не волнует. Напротив, судя по многочисленным утечкам с переговоров, аппетиты россиян возросли еще больше.

В любом случае, никакой существенный прогресс в Стамбуле был невозможен по самой простой причине – РФ пока не желает заканчивать войну. В Кремле верят в возможность улучшить "реалии на земле" за время летней кампании. И ночное предложение Путина о переговорах – не более чем способ выйти из поставленного Украиной и европейцами ультиматума о перемирии. И при этом не оказаться в глазах Трампа тем, кто "не хочет мира".

И такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока свои подходы не изменит сам Трамп.

США: раздражение Трампа

Многим мировым лидерам непросто иметь дело с Трампом даже не потому, что он, например, привержен каким-то устоявшимся стереотипам, или, скажем, жестко отстаивает американские интересы и не склонен к компромиссам. А потому, что в принципе непросто иметь дело с человеком, который часто не уверен в том, что он сам вчера говорил.

Сколько уже раз журналисты ловили его на элементарных противоречиях, апеллировали к его же свежим заявлениям с противоположными месседжами и наталкивалась, кажется, на искреннее удивление американского лидера: кто такое говорил?... я говорил?.. я не говорил!..

В истории вокруг переговоров в Стамбуле Трамп показал это свое качество во всей красе. Сперва "забыв" про данное Европе и Украине обещание ударить по России санкциями, если она откажется от перемирия. А потом показав свое умение набором из пяти слов описать любую геополитическую ситуацию: Путин не прилетел в Стамбул, потому что я не прилетел; а я не прилетел, потому что не прилетел Путин; я бы мог прилететь, но я не прилетел.

И видно было, что президента США в эти дни явно раздражали вопросы на российско-украинскую тему – ведь в это время он проводил турне по Ближнему Востоку, подписывая многомиллиардные соглашения с людьми, пообещавшими ему подарить целый самолет. От таких мелочей, как убогий состав российской делегации на переговорах Трамп просто отмахнулся, заявив, что пока он лично не поговорит с Путиным, дела не будет. Но, как известно, "он не прилетел".

Переговоры в Стамбуле (фото: Getty Images)

При этом некоторые члены команды Трампа все прекрасно понимают. Как минимум, госсекретарь Марко Рубио, один из немногих "взрослых в комнате". Тот в общении с журналистами неоднократно, и по своей воле, акцентировал внимание на низком уровне российской делегации. И даже открыто признавался, что ничего не ждет от стамбульских переговоров.

Но возможности Рубио влиять на ситуацию очень ограничены. В выстроенной Трампом авторитарной культуре власти быть умнее начальника – тяжкое преступление, и амбициозный госсекретарь это хорошо понимает.

Потому хотя Владимир Зеленский, вместе с лидерами европейских топ-стран, продолжает звонить Трампу и объяснять реальное положение вещей, пока не похоже, чтобы это сильно влияло на позицию американского лидера. Возможно, ситуацию изменит вроде бы планирующийся звонок Трампу от Путина. Но страшно представить, в какую именно сторону.

Украина: борьба за Трампа

В сложившихся сложных обстоятельствах украинская делегация, вероятно, выжала максимум из возможного. На переговоры, реагируя на призыв Трампа, приехал лично Зеленский, взяв с собой не заместителей третьего помощника, а высшее руководство страны. Трампу не дали ни единого повода обвинить Киев в "неблагодарности" или "нежелании заканчивать войну".

Напротив, в тет-а-тет противостоянии с агрессорами Украина дала понять, что не намерена отступать просто так, даже в мелких деталях. Если у россиян делегацию возглавлял Мединский, символизируя желание продолжить дискуссии "того" Стамбула, то у Украины – министр обороны Рустем Умеров, рядом с которым сидело множество топовых военных.

Тем самым Украина демонстрировала, что не собирается отступать от обозначенного требования: сначала – прекращение огня (для обсуждения которого как раз и нужны военные), и только потом могут быть дебаты на другие темы.

В итоге, помимо обмена "1000 на 1000", договорились обменяться взаимным видением перемирия. Шансы на то, что из этого что-то получится, очень невелики, если агрессоры действительно пропишут в своих "требованиях" уход ВСУ из четырех областей, априори невозможный.

Выход из сложившегося статуса кво возможен только усилиями Трампа, в руках которого та самая "ядерная кнопка" вторичных санкций. Значит, как и писало РБК-Украина, борьба за благосклонность американского президента будет продолжаться.