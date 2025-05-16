ua en ru
Пт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле общаются через переводчика, - источник

Стамбул, Пятница 16 мая 2025 15:23
UA EN RU
Делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле общаются через переводчика, - источник Фото: Украина и Россия ведут переговоры в Стамбуле (росСМИ)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

В Стамбуле продолжаются переговоры Украины и России. Стороны общаются через переводчика.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

Более детальных подробностей собеседник издания не раскрыл.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, сегодня, 16 мая, около 13:30 стало известно, что Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, также в нее вошли представители украинских разведок, Генштаба, СБУ и не только.

При этом российскую делегацию возглавил помощник российского диктатора Владимир Мединский. В нее вошли начальник ГРУ Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие чиновники.

Переговоры проходят в закрытом режиме. Источники РБК-Украина рассказали, что россияне выступили против участия в диалоге американских и турецких чиновников.

При этом еще вчера Мединский заявлял, что РФ рассматривает текущие переговоры как продолжение переговорного процесса в 2022 году, когда Москва фактически требовала от Киева капитуляции.

Россия прислала на встречу делегацию низкого уровня. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такие чиновники страны-агрессора, которые участвуют в переговорах, не принимают решения в РФ.

Детальнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Стамбул Мирные переговоры Война в Украине
NEWS
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
Что известно о переговорах Украины и РФ в Стамбуле: все подробности
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину