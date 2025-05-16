Делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле общаются через переводчика, - источник

В Стамбуле продолжаются переговоры Украины и России. Стороны общаются через переводчика.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, сегодня, 16 мая, около 13:30 стало известно, что Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров, также в нее вошли представители украинских разведок, Генштаба, СБУ и не только.

При этом российскую делегацию возглавил помощник российского диктатора Владимир Мединский. В нее вошли начальник ГРУ Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие чиновники.

Переговоры проходят в закрытом режиме. Источники РБК-Украина рассказали, что россияне выступили против участия в диалоге американских и турецких чиновников.

При этом еще вчера Мединский заявлял, что РФ рассматривает текущие переговоры как продолжение переговорного процесса в 2022 году, когда Москва фактически требовала от Киева капитуляции.

Россия прислала на встречу делегацию низкого уровня. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такие чиновники страны-агрессора, которые участвуют в переговорах, не принимают решения в РФ.

Детальнее о переговорах - в материале РБК-Украина.

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