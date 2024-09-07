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В КГГА сделали заявление о качестве питьевой воды в Киеве из-за загрязнения Сейма

Киев, Суббота 07 сентября 2024 15:10
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В КГГА сделали заявление о качестве питьевой воды в Киеве из-за загрязнения Сейма Фото: в КГГА сделали заявление о качестве питьевой воды в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация с качеством воды в Киеве контролируется. Специалисты разрабатывают комплекс мер в случае, если будет ухудшение качества питьевой воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что профильные службы мониторят состояние питьевой воды на территории Киева и воды в акватории рек Десна и Днепр. Если качество воды ухудшится, "Киевводоканал" обеззаразит воду.

По данным Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины, наблюдается ухудшение качества воды реки Сейм. Но в КГГА отмечают, что оснований для паники нет, поскольку показатели питьевой воды в Киеве остаются в норме.

"В случае ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мер, который позволит обеспечить потребителей города Киева питьевой водой", - говорится в сообщении.

В КГГА не исключили, что отдельные организации могут призвать сделать запасы воды.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно в Украине зафиксировали загрязнение рек Сейм и Десны. Как известно, в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, спускавшееся по течению с российской границы. Из-за отсутствия коммуникации между РФ и Украиной остается неизвестным, было ли это умышленное загрязнение или случайное.

На фоне этого в сети начали появляться сообщения о якобы ухудшении качества питьевой воды в Киеве и призывы жителей столицы делать запасы воды.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что угрозы для Киева нет. Подчеркивается, что сейчас не фиксируется ухудшение качества питьевой воды в столице.

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КГГА Киев
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