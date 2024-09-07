В КГГА сделали заявление о качестве питьевой воды в Киеве из-за загрязнения Сейма

Ситуация с качеством воды в Киеве контролируется. Специалисты разрабатывают комплекс мер в случае, если будет ухудшение качества питьевой воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что профильные службы мониторят состояние питьевой воды на территории Киева и воды в акватории рек Десна и Днепр. Если качество воды ухудшится, "Киевводоканал" обеззаразит воду.

По данным Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины, наблюдается ухудшение качества воды реки Сейм. Но в КГГА отмечают, что оснований для паники нет, поскольку показатели питьевой воды в Киеве остаются в норме.

"В случае ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мер, который позволит обеспечить потребителей города Киева питьевой водой", - говорится в сообщении.

В КГГА не исключили, что отдельные организации могут призвать сделать запасы воды.