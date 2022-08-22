US Open пройде без другої ракетки світу серед чоловіків

Слідом за Вімблдонським турніром Алекс Звєрєв пропустить іще один турнір "Великого шолома" – Відкритий чемпіонат США. На заваді стала травма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Німецький тенісист відмовився від участі в US Open. Як наслідок, 25-річний фіналіст турніру в 2020-му втратить позиції в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Відновлення Звєрєва триває з весни. Він зазнав неприємної травми в півфіналі "Ролан Гарроса" проти Рафаеля Надаля. У німця тоді діагностували вивих щиколотки з розривом зв'язок ноги. Саме досвідчений іспанський тенісист обійде Звєрєва в класифікації ATP.

"Я повернуся не тоді, коли буду на всі 100 у формі, а коли буду здатен перемагати на турнірах", – заявив німець, оголосивши про плани зіграти за національну команду в Кубку Девіса у вересні. Влітку він пропустив Вімблдон-2022.

Раніше організатори Відкритого чемпіонату США оголосили про рекордні призові в 2022 році. Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,6 млн "зелених". Турнір розпочнеться 29 серпня.