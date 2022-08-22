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Кіченок увірвалася в топ-10 парного рейтингу WTA після тріумфу в Штатах

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Понеділок 22 серпня 2022 11:28
Кіченок увірвалася в топ-10 парного рейтингу WTA після тріумфу в Штатах Фото: Людмила Кіченок (ліворуч) із трофеєм турніру в Цинциннаті (facebook.com/cincytennis)
Автор: Антон Федорців

Перемога на престижному турнірі в американському Цинциннаті в парному розряді гарантувала українці Людмилі Кіченок прогрес у класифікації тенісисток-професіоналах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Досвідчена українка піднялася в топ-10 оновленого рейтингу жіночого парного розряду. В активі 30-річної тенісистки 3960 залікових балів.

Кіченок злетіла вгору на 7 позицій. Її звична партнерка на корті – латвійка Єлена Остапенко – дев'ята з прогресом +6. До першої сотні класифікації потрапили ще дві українки. Марта Костюк зберегла 46-те місце, а Надія Кіченок піднялася на 69-ту сходинку.

Натомість у топ-100 одиночного розряду втрималися п'ять представниць України на чолі з вагітною Еліною Світоліною. Попри паузу в професіональних виступах, вона зберегла 43-тє місце. Найбільшого ж прогресу за тиждень досягнула Ангеліна Калініна (+4 позиції).

Безумовною лідеркою жіночого рейтингу залишилася полька Іга Свьонтек. За підсумками року її вже не наздоженуть естонка Контавейт і гречанка Саккарі.

Рейтинг WTA в одиночному розряді на 22 серпня:

  1. Іга Свьонтек (Польща) – 8605 балів
  2. Анетт Контавейт (Естонія) – 4580
  3. Марія Саккарі (Греція) – 4190

...

43. Еліна Світоліна – 1199 очок

49. Ангеліна Калініна – 1091

72. Марта Костюк – 865

86. Даяна Ястремська – 707

89. Леся Цуренко – 689

Нагадаємо, що напередодні Кіченок у парі з Остапенко перемогли в Огайо на турнірі WTA 1000.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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