Кіченок увірвалася в топ-10 парного рейтингу WTA після тріумфу в Штатах
Перемога на престижному турнірі в американському Цинциннаті в парному розряді гарантувала українці Людмилі Кіченок прогрес у класифікації тенісисток-професіоналах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.
Досвідчена українка піднялася в топ-10 оновленого рейтингу жіночого парного розряду. В активі 30-річної тенісистки 3960 залікових балів.
Кіченок злетіла вгору на 7 позицій. Її звична партнерка на корті – латвійка Єлена Остапенко – дев'ята з прогресом +6. До першої сотні класифікації потрапили ще дві українки. Марта Костюк зберегла 46-те місце, а Надія Кіченок піднялася на 69-ту сходинку.
Натомість у топ-100 одиночного розряду втрималися п'ять представниць України на чолі з вагітною Еліною Світоліною. Попри паузу в професіональних виступах, вона зберегла 43-тє місце. Найбільшого ж прогресу за тиждень досягнула Ангеліна Калініна (+4 позиції).
Безумовною лідеркою жіночого рейтингу залишилася полька Іга Свьонтек. За підсумками року її вже не наздоженуть естонка Контавейт і гречанка Саккарі.
Рейтинг WTA в одиночному розряді на 22 серпня:
- Іга Свьонтек (Польща) – 8605 балів
- Анетт Контавейт (Естонія) – 4580
- Марія Саккарі (Греція) – 4190
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43. Еліна Світоліна – 1199 очок
49. Ангеліна Калініна – 1091
72. Марта Костюк – 865
86. Даяна Ястремська – 707
89. Леся Цуренко – 689
Нагадаємо, що напередодні Кіченок у парі з Остапенко перемогли в Огайо на турнірі WTA 1000.
До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.
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