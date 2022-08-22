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US Open пройдет без второй ракетки мира среди мужчин

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Нью-Йорк, Понедельник 22 августа 2022 16:29
US Open пройдет без второй ракетки мира среди мужчин Фото: Алекс Зверев на "Ролан Гарросе-2022" (rolandgarros.com)
Автор: Антон Федорцив

Вслед за Уимблдонским турниром Алекс Зверев пропустит еще один турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат США. Помешала травма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Немецкий теннисист отказался от участия в US Open. Как следствие, 25-летний финалист турнира в 2020-м потеряет позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Восстановление Зверева продолжается с весны. Он получил неприятную травму в полуфинале "Ролан Гарроса" против Рафаэля Надаля. У немца тогда диагностировали вывих лодыжки с разрывом связок ноги. Именно опытный испанский теннисист обойдет Зверева в классификации ATP.

"Я вернусь не тогда, когда буду в форме на все 100, а когда буду способен побеждать на турнирах", – заявил немец, объявив о планах сыграть за национальную команду в Кубке Дэвиса в сентябре. Летом он пропустил Уимблдон-2022.

Ранее организаторы Открытого чемпионата США объявили о рекордных призовых в 2022 году. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,6 млн "зеленых". Турнир начнется 29 августа.

К слову, украинка Людмила Киченок поднялась в топ-10 парного рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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