US Open-2025: когда Свитолина и Ястремская сыграют свои стартовые матчи

Две украинские теннисистки стартуют в первом круге Открытого чемпионата США 25 августа. Элина Свитолина и Даяна Ястремская проведут свои матчи во второй игровой день турнира.
Где и когда смотреть матчи украинок - подскажет РБК-Украина.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№15 WTA) начнет турнир матчем против венгерки Анны Бондарь (№97 WTA).
Теннисистки встречались дважды в этом сезоне, на "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне", и оба раза сильнее была Свитолина.
Встреча состоится на корте "Grandstand", начнется ориентировочно в 23:30 по киевскому времени (четвертым запуском после матча ван де Зандсхулп - Руне).
Свитолина в этом году уже выиграла турнир в Руане, выходила в полуфинал Мадрида и дважды доходила до четвертьфиналов "шлемов". А лучшим результатом украинки на US Open остается полуфинал-2019.
Бондарь, которая занимает конец первой сотни рейтинга, в этом году одержала лишь 8 побед на харде из 20 матчей. Венгерка подходит к турниру на серии из трех поражений подряд.
Еще одна представительница Украины, Даяна Ястремская (№31 WTA), встретится с "нейтральной" теннисисткой Анастасией Павлюченковой (№45 WTA).
Единственное их очное противостояние состоялось в 2019 году в Осаке, тогда победу одержала россиянка.
Поединок состоится на корте "Court 6", а начало запланировано на 18:00 по киевскому времени и станет первым запуском.
Ястремская в этом году успела сыграть в финалах Линца и Ноттингема, но на US Open еще ни разу не проходила дальше третьего круга. А в нынешнем сезоне она одержала 15 побед в 24 матчах на харде.
Павлюченкова же находится не в лучшей форме, ведь теннисистка проиграла четыре последних матча подряд, а на харде в этом году выиграла лишь пять встреч. В то же время в 2025-м ей удалось дойти до четвертьфиналов Australian Open и "Уимблдона".
