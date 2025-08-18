US Open-2025: сможет ли Виталий Сачко стать первым украинцем за 8 лет, который сыграет в основе?

Сачко начинает борьбу на US Open-2025

Открытый чемпионат США станет первым турниром Большого шлема для украинского теннисиста в этом сезоне.

Виталий Сачко попытается пробиться в основную сетку соревнований, что не удавалось ни одному украинцу на протяжении последних двух лет. Последним нашим представителем в квалификации был Алексей Крутых в 2023-м, который, впрочем, вылетел в первом же раунде.

За право пройти в основу, Сачко должен одолеть трех соперников. Своего первого оппонента украинец узнал во время жеребьевки: им стал 32-летний японец Таро Даниэль, который занимает 155-е место в мировом рейтинге. Ранее теннисисты между собой не встречались.

Возможный путь в основную сетку

Путь в основной раунд US Open-2025 будет для Виталия Сачко непростым. В первом круге он встретится с японцем Таро Даниэлем.

Если Сачко победит, его соперником в полуфинале квалификации станет один из двух теннисистов - француз Клеман Шиде или немец Ян-Леннард Штруфф.

В решающем раунде за выход в основу украинец может сыграть с первым сеяным в квалификации, французом Артюром Казо, или же с победителем одной из других пар: Марк Лаял/Джей Кларк/Джек Сеттерфилд.

Виталий Сачко (фото: instagram.com/vitaliy.sachko)

Если Сачко преодолеет все три раунда квалификации, он станет первым украинским теннисистом за восемь лет, который будет играть в мужской основной сетке этого турнира. Последний раз Украину в 2017-м представлял Александр Долгополов, который дошел до четвертого раунда.

Сам Сачко уже имеет опыт выступлений на US Open. В 2023 году он также пытался пройти квалификацию, но вылетел в первом же раунде.

Старт квалификационных матчей US Open-2025 запланирован на понедельник, 18 июля. Поединок Сачко против Даниэля состоится на корте №9 третьим запуском.