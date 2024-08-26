Свитолина на пороге финала, шлагбаум на двоих из Японии: как украинки на US Open выступали

Марта Костюк, Элина Свитолина и еще пять украинских теннисисток готовятся начать выступления на Открытом чемпионате США в 2024 году.

Наилучшее выступление Свитолиной выпало на турнир 2019 года. Тогда она получила 5-й номер посева, поэтому в первом раунде встретилась с обладательницей уайлд-кард – американкой Уитни Осигве (6:1, 7:5). А вот уже во втором раунде пришлось сыграть с местной любимицей Винус Уильямс.

Впрочем, с этим вызовом украинка справилась, одолев титулованную хозяйку кортов в двух сетах (6:4, 6:4). Следующей соперницей стала соотечественница Даяна Ястремская, сопротивления которой Свитолина, однако, не заметила (6:2, 6:0) и вышла на очередную американку – Мэддисон Киз.

Она доставила немало хлопот самой титулованной украинке в истории. Впрочем, и с Киз она разобралась за минимально необходимые два сета (7:5, 6:4). Оппоненткой в четвертьфинале стала довольно крепкая в то время британка Йоханна Конта. Свитолина, однако, не изменила своему стилю и победила в двух сетах (6:4, 6:4).

За путевку в финал пришлось конкурировать с самой Сереной Уильямс. Украинская теннисистка отчаянно сражалась в первой партии (3:6), но во второй играть на равных с американкой не смогла, взяв всего гейм. Слабое утешение для Свитолиной – финал сопернице выиграть не удалось.

Более скромные достижения на US Open у Костюк. До сих пор лучшим перформансом первой ракетки Украины остается выступление в 2020 году. Попав в основную сетку из альтернативного списка, она в первом раунде довольно уверенно разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной (6:1, 6:2).

Во втором круге Костюк пересеклась с полуфиналисткой Открытого чемпионата США-2018 Анастасией Севастовой. Латышка в 1/64 финала выбила тогда еще совсем юную Кори Гауфф. Пыталась выбить и украинку – проиграла первую партию (3:6), но во втором сете довела дело до тай-брейка. Правда, там триумфовала Костюк.

А вот в третьем раунде соперницей украинской теннисистки стала Наоми Осака. Японка уверенно взяла первый сет (6:3), но Костюк сумела навязать конкуренцию во втором. Более того, представительница Украины взяла верх на тай-брейке. Однако решающий сет Осака оставила за собой и впоследствии во второй раз в карьере выиграла US Open.

Сверхопытная Леся Цуренко засияла на Открытом чемпионате США еще до Свитолиной с Костюк. Турнир 2018 года она начала с уверенной победы над нидерландкой Элисон Ван Эйтванк (6:3, 6:2). Но дальше на многое болельщики не рассчитывали.

Уже во втором круге украинке пришлось сыграть со второй сеянной на мэйджоре Каролин Возняцки. Однако Цуренко удалось создать сенсацию. Она не просто одолела знаменитую датчанку, а сделала это легко и непринужденно (6:4, 6:2). Дальше больше. Например, чешской теннисистке Катерине Синяковой удалось даже "баранку" повесить (6:4, 6:0).

Чуть тяжелее украинской теннисистке было в 1/8 финала, где она скрестила ракетки с еще одной представительницей Чехии – Маркетой Вондроушовой. Первый сет Цуренко проиграла на тай-брейке, а после нелегкой победы во втором (7:5) третий оказался прогулкой (2:6). А вот в четвертьфинале "гуляла" уже Осака (1:6, 1:6). Японская теннисистка тогда взяла титул.

Были неплохие выступления у украинских теннисистов на кортах Нью-Йорка и раньше. Например, Екатерина Бондаренко дошла до 1/4 финала в 2009 году, отправив на старте соревнований паковать чемоданы сербку Ану Иванович. Аж до четвертьфинала на US Open-1993 добрался Андрей Медведев. Тогда украинец проиграл будущему финалисту Седрику Пелину из Франции. А уроженка Львова Лариса Савченко проиграла два финала в парном разряде (1991, 1992). Следовательно, для представительниц одиночного разряда целью этого года может быть только финал.