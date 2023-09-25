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Правительственный "шатдаун" в США может повлиять на военную помощь Украине, - Госдеп

Фото: спикерГосударственного департамента США Мэтью Миллер (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Отправка военной помощи Украине может усложниться, если с 1 октября часть правительства Соединенных Штатов Америки прекратит работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера.

В Госдепе отметили, что возможное прекращение работы американского правительства из-за "шатдауна" (задержки принятия нового бюджета) может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия.

"Этот юридический вопрос, касающийся того, кто может работать во время "шатдауна", а кто нет. Когда определенным людям не разрешается выходить на работу, это может повлиять на скорость любых поставок", - сообщил Миллер.

Представитель ведомства добавил, что США теоретически могут продолжать выделение помощи в сфере безопасности даже в случае остановки бюджетного финансирования правительственных учреждений.

"Шатдаун" в США

"Шатдаун" - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что в США не был принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в такое время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

В Пентагоне рассказали, что увольнение персонала и приостановка работы Министерства обороны во время "шатдауна" может повлиять на поставки Украине вооружения в рамках полномочий президента США Джо Байдена по сокращению численности вооружений.

Также в ведомстве добавили, что на обучение украинских пилотов на истребителях F-16 возможная приостановка работы части американского правительства не повлияет.

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