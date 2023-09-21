Повлияет ли шатдаун в США на обучение украинцев на F-16: ответ Пентагона

Обучение украинских пилотов в США на F-16 состоится, даже если правительство США прекратит работу из-за задержки принятия нового бюджета (шатдаун).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона Патрика Райдера .

Однако он уточнил, что шатдаун может повлиять на возможности определенного персонала добираться на службу во время обучения украинцев на F-16.

Что такое шатдаун

Стоит заметить, что шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что в США не приняли новый бюджет.

Сотрудники большой части государственных структур в это время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

Что раньше об этом говорили в Пентагоне

Представитель Пентагона Крис Шервуд заявлял, что возможное прекращение работы американского правительства из-за задержки принятия нового бюджета (шатдаун) может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия.

По его словам, на поставки Украине вооружения в рамках полномочий президента США Джо Байдена по сокращению численности вооружений могут повлиять увольнение персонала и приостановление работы Министерства обороны во время шатдауна.

F-16 для Украины

Ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласился провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. США, со своей стороны, также подтвердили начало обучения в октябре на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16. Речь идет о помощи со стороны Нидерландов, Дании и Норвегии, которые готовы передать не менее 61 истребителя.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно сказал, что украинские пилоты начнут подготовку на территории Соединенных Штатов Америки в сентябре. Сначала их будут обучать английскому языку в Техасе.