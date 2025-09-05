В правительстве признали отсутствие денег на повышение зарплат учителям

"К сожалению, в бюджете нет средств на выполнение статьи 61 закона об образовании достаточных средств", - сказал он во время вопросов к правительству.

Министр напомнил о надбавке за работу в сложных условиях, которая в этом году составляет 2 тысяч гривен. И бюджете следующего года эти средства также предусмотрены.

Министр отметил, что министерство с Минфином прорабатывает возможность существенного повышения зарплат учителям.

"Я думаю, что в проекте бюджета будет конкретная цифра. Сейчас эти переговоры не завершены, все будет зависеть в значительной степени от потребностей обороны", - добавил Лисовой.

Согласно статье 61 закона об образовании, "должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат". Эта норма сейчас остановлена.