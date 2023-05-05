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Базовый сценарий НБУ: снижение "рисков безопасности" с начала 2024 года

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Украина, Пятница 05 мая 2023 15:08
Базовый сценарий НБУ: снижение "рисков безопасности" с начала 2024 года Фото: НБУ обнародовал прогноз снижения рисков безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Основным предположением апрельского макропрогноза НБУ является существенное снижение рисков безопасности с начала 2024 года благодаря успехам украинских защитников. Соответственно наиболее весомым риском является более высокая интенсивность и более длительный срок полномасштабной военной агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года).

Как отмечают в НБУ, более длительный срок и интенсивность активных боевых действий ухудшат перспективы экономики Украины, усилят инфляционные и девальвационные ожидания. При таком сценарии восстановление экономики будет тормозиться и в 2024 году, несмотря на приспособление бизнеса к условиям высоких рисков безопасности.

Базовый сценарий НБУ: снижение &quot;рисков безопасности&quot; с начала 2024 года

По оценкам НБУ, если период высоких рисков безопасности будет продолжаться до середины 2024 года, экономический рост в следующем году будет медленнее (около 2,0%). Соответственно медленнее будет восстановление рынка труда, как в части снижения безработицы, так и повышения зарплат. Потребительские настроения также останутся подавленными, а девальвационные ожидания выше из-за меньших объемов валютных поступлений от экспорта.

Инфляция будет сдерживаться продлением моратория на повышение тарифов на отдельные ЖКУ, однако значительно ускорится после его отмены. В случае реализации сценария более продолжительной войны НБУ будет сохранять более жесткие монетарные условия, говорится в отчете.

В то же время частично негативные эффекты от продления срока и интенсивности войны будут компенсироваться большими объемами международной помощи - в негативном сценарии МВФ финансовые потребности на четыре года действия программы EFF, гарантируемые международными партнерами, вырастут до 140 млрд долларов по сравнению со 115 млрд долларов в базовом сценарии, отмечают в НБУ.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу , а половина (50%) убеждены, что она наступит до конца 2023 года.

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