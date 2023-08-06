Базовый сценарий НБУ: снижение "рисков безопасности" через год

Ключевым предположением июльского макропрогноза НБУ является существенное снижение рисков безопасности со второй половины 2024 года благодаря успехам украинских защитников. Ранее НБУ ожидал, что это произойдет в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " НБУ (июль 2023 года).

Как отмечается в отчете, около полутора лет экономика Украины функционирует в условиях полномасштабной войны.

"Базовый сценарий этого макропрогноза построен на консервативном предположении относительно большей продолжительности рисков безопасности, чем предыдущий: ожидается их значительное снижение только с середины следующего года", - говорится в документе.

Более продолжительная война

В то же время, НБУ оценивает как высокий риск более длительного срока войны, эскалацию, экотерроризм оккупантов. Более длительная, чем предполагается, продолжительность полномасштабной войны будет угрожать дополнительными потерями для экономического роста, в частности из-за более существенных разрушений и большей миграции.

"Каждый месяц военных действий приводит к значительным потерям людей и капитала, ее продление значительно ухудшит перспективы экономики Украины, дополнительную потерю потенциала развития", - говорится в обзоре.

При таком сценарии ожидаемое восстановление экономики затормозится, несмотря на адаптацию бизнеса к войне. Соответственно, задержится восстановление рынка труда, как в части снижения я безработицы, так и роста зарплат. Инфляцию будут частично сдерживать подавленный спрос и возможно дальнейшее продление моратория на повышение тарифов на отдельные ЖКУ.

Однако дополнительные разрушения инфраструктуры и логистики экспорта могут угрожать устойчивости валютного рынка и привести к ухудшению курсовых и инфляционных ожиданий. Это впоследствии отразится и на ценовой динамике, говорится в обзоре.

"В случае реализации такого сценария НБУ будет сохранять более жесткие монетарные условия", - отмечают в НБУ.