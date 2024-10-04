Кабмин одобрил экономическое бронирование и ждет решения политического руководства, - нардеп

В правительстве Украины решили ввести модель экономического бронирования от мобилизации. Окончательное решение будет принято в парламенте, и для этого требуется одобрение "политического руководства".

Об этом сообщил член комитета Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram .

Как отметил депутат, во время заседания финансового комитета Верховной Рады заместитель министра экономики Виталий Киндратов сказал, что для введения экономического бронирования нужна месячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо действующей квартальной.

"Сказал, что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства"", - передал Железняк слова заместителя министра экономики.

Депутат добавил, что планируется переход от критичности предприятия к критичности работника. "Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты", - добавил он.

Железняк также сообщил, что комитет поддержал переход на месячную отчетность в налоговом законопроекте №11416д ко второму чтению. Это вроде бы необходимо для экономического бронирования.

Экономическое бронирование

Идея экономического бронирования предполагает отсрочку от мобилизации рабочих с определенным уровнем зарплаты и налогов. Она дискутируется уже много месяцов, но пока не была одобрена.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев из фракции "Слуга народа" заявил, что экономическое бронирование будет введено уже в этом году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в сентябре сказал, что систему бронирования изменят уже в ближайшее время. Но будут установлены "красные" линии – просто откупиться от мобилизации будет невозможно.