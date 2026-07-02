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В Кабмине рассказали, когда переселенцам поступят выплаты в июле

07:12 02.07.2026 Чт
2 мин
От чего будет зависеть время зачисления этих средств на банковские карты?
aimg Екатерина Коваль
Фото: существуют важные условия выплат средств для ВПЛ (Getty Images)

В июле 2026 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжат получать государственную денежную помощь на проживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №709.

График начислений в июле

Государственные средства на проживание поступают получателям двумя периодами ежемесячно:

  • до 15 числа;

  • до 28 числа.

Время поступления средств на карты зависит от оперативности банковских учреждений и Государственной казначейской службы, прорабатывающих транзакции.

Размеры помощи и условия предоставления

В 2026 году финансовая поддержка для наиболее уязвимых категорий ВПЛ предоставляется в течение 30 месяцев с момента первого оформления. Суммы выплат в месяц не изменились:

  • 2000 гривен - для взрослых лиц;

  • 3000 гривен - для семей ВПЛ с детьми и лиц с инвалидностью.

Важно учесть, что для определенной категории получателей выплаты могут быть прекращены с июля, если они своевременно не актуализировали данные. В частности, лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или ЦНАП необходимо:

  • гражданам, изменившим адрес проживания или состав семьи;

  • тем, кто оформляет пособие на ребенка впервые;

  • лицам, ранее получившим отказ, но желающих возобновить выплаты после подтверждения соответствия критериям дохода (предельный доход - 10 380 грн на человека);

  • переселенцам, стремящимся к пересмотру решения через изменение имущественного положения.

Напомним, что 1 июля 2026 года Верховная Рада приняла законопроект №12301, существенно обновляющий законодательство о правах и поддержке внутренне перемещенных лиц. Документ предусматривает упразднение обязательного использования бумажных справок и позволяет переселенцам полноценно пользоваться своими правами независимо от факта регистрации места жительства.

Кроме того, на уровне парламента рассматриваются новые инициативы для облегчения жилищного вопроса: обсуждается развитие доступной аренды, расширение фондов социального жилья и легализация рынка аренды со льготной налоговой нагрузкой для арендодателей.

Также в Украине уже заработал механизм бронирования средств по жилым ваучерам, доступ к которому на первом этапе получили ветераны и лица с инвалидностью в результате войны, с последующим планированием расширения программы на другие категории ВПЛ.

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