В Кабмине рассказали, когда переселенцам поступят выплаты в июле

График начислений в июле

Государственные средства на проживание поступают получателям двумя периодами ежемесячно:

до 15 числа;

до 28 числа.

Время поступления средств на карты зависит от оперативности банковских учреждений и Государственной казначейской службы, прорабатывающих транзакции.

Размеры помощи и условия предоставления

В 2026 году финансовая поддержка для наиболее уязвимых категорий ВПЛ предоставляется в течение 30 месяцев с момента первого оформления. Суммы выплат в месяц не изменились:

2000 гривен - для взрослых лиц;

3000 гривен - для семей ВПЛ с детьми и лиц с инвалидностью.

Важно учесть, что для определенной категории получателей выплаты могут быть прекращены с июля, если они своевременно не актуализировали данные. В частности, лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или ЦНАП необходимо: