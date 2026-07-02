В уряді розповіли, коли переселенцям надійдуть виплати у липні

Графік нарахувань у липні

Державні кошти на проживання надходять отримувачам двома періодами щомісяця:

до 15 числа ;

до 28 числа.

Час надходження коштів на картки залежить від оперативності банківських установ та Державної казначейської служби, які опрацьовують транзакції.

Розміри допомоги та умови надання

У 2026 році фінансова підтримка для найбільш вразливих категорій ВПО надається протягом 30 місяців від моменту першого оформлення. Суми виплат на місяць не змінилися:

2000 гривень - для дорослих осіб;

3000 гривень - для сімей ВПО з дітьми та осіб з інвалідністю.

Важливо врахувати, що для певної категорії отримувачів виплати можуть бути припинені з липня, якщо вони вчасно не актуалізували дані. Зокрема, особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України (ПФУ) або ЦНАПу необхідно: