В правительстве объяснили, как США и Украина будут делить доходы от соглашения о недрах

"Это - владение, управление - все 50/50. Распределение прибыли только через 10 лет. До этого - только инвестиции и только в Украину", - рассказала Свириденко.

По словам Качки, на момент подписания доли в США и в Украине в Фонде одинаковые - 50/50, а дальше есть возможность вносить еще дополнительные взносы.

"Они могут быть безразмерные, как со стороны США, так и со стороны Украины. Размер взноса не влияет на то, что управление равноправное. Он важен на этапе выплаты доходов", - пояснил он.

При этом по словам Свириденко, каждый - и США, и Украина, получает 50% акций этого Фонда.

"Что касается распределения доходов: представим, что за 10 лет фонд генерирует прибыль в 2 млрд долларов. Предположим, что за это время США предоставили дополнительно 1 млрд долларов помощи, которая была вложена в фонд. В таком случае, прежде всего, из прибыли возвращается эта дополнительная сумма, которая была внесена - то есть 1 млрд возвращается США. А уже остаток прибыли - в этом примере еще 1 млрд - распределяется поровну, 50/50", - добавила она.