В Раде подтвердили, что 8 мая рассмотрят ратификацию сделки о недрах с США
Верховная Рада завтра, 8 мая, соберется на экстренное заседание. В центре повестки дня - ратификация сделки о недрах с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его словам, парламентарии планируют включить в повестку дня законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, а также сократить сроки для внесения альтернативных законопроектов. Принятие такого законопроекта необходимо для работы инвестиционного фонда в рамках сделки о недрах. Первое чтение может быть уже на следующей неделе.
Также Железняк добавил, что депутаты рассмотрят ратификацию сделки о недрах. Обсуждения будут продолжаться 20 минут.
По его мнению, сделку ратифицируют без проблем, будет даже больше 280 голосов.
Сделка о недрах
Напомним, Украина и США подписали сделку о недрах на прошлой неделе. Страны работали над документом несколько месяцев, поскольку Киев не устраивали некоторые инициативы, которые предлагал Вашингтон.
Для того, чтобы документ вступил в силу, обязательным условием является его ратификация в Верховной Раде.
2 мая Кабмин подал в парламент законопроект о ратификации. После этого его одобрили уже несколько комитетов Рады.
Источник РБК-Украина еще 2 мая подчеркивал, что ратификация документа запланирована на 8 мая.
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