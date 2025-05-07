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В Раде подтвердили, что 8 мая рассмотрят ратификацию сделки о недрах с США

Киев, Среда 07 мая 2025 20:57
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В Раде подтвердили, что 8 мая рассмотрят ратификацию сделки о недрах с США Иллюстративное фото: Рада рассмотрит ратификацию сделки о недрах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада завтра, 8 мая, соберется на экстренное заседание. В центре повестки дня - ратификация сделки о недрах с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, парламентарии планируют включить в повестку дня законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, а также сократить сроки для внесения альтернативных законопроектов. Принятие такого законопроекта необходимо для работы инвестиционного фонда в рамках сделки о недрах. Первое чтение может быть уже на следующей неделе.

Также Железняк добавил, что депутаты рассмотрят ратификацию сделки о недрах. Обсуждения будут продолжаться 20 минут.

По его мнению, сделку ратифицируют без проблем, будет даже больше 280 голосов.

Сделка о недрах

Напомним, Украина и США подписали сделку о недрах на прошлой неделе. Страны работали над документом несколько месяцев, поскольку Киев не устраивали некоторые инициативы, которые предлагал Вашингтон.

Для того, чтобы документ вступил в силу, обязательным условием является его ратификация в Верховной Раде.

2 мая Кабмин подал в парламент законопроект о ратификации. После этого его одобрили уже несколько комитетов Рады.

Источник РБК-Украина еще 2 мая подчеркивал, что ратификация документа запланирована на 8 мая.

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