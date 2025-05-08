В уряді пояснили, як США і Україна будуть ділити прибутки від угоди про надра

"Це - володіння, управління - все 50/50. Розподіл прибутків лише через 10 років. До цього - тільки інвестиції і тільки в Україну", - розповіла Свириденко.

За словами Качки, на момент підписання частки у США та у Україні в Фонді однакові - 50/50, а далі є можливість вносити ще додаткові внески.

"Вони можуть бути безрозмірні, як з боку США, так і з боку України. Розмір внеску не впливає на те, що управління рівноправне. Він важливий на етапі виплати доходів", - пояснив він.

При цьому за словами Свириденко, кожен - і США, і Україна, отримує 50% акцій цього Фонду.

"Що стосується розподілу прибутків: уявімо, що за 10 років фонд генерує прибуток у 2 млрд доларів. Припустимо, що за цей час США надали додатково 1 млрд доларів допомоги, яка була вкладена у фонд. У такому разі, перш за все, з прибутку повертається ця додаткова сума, яка була внесена - тобто 1 млрд повертається США. А вже залишок прибутку - у цьому прикладі ще 1 млрд - розподіляється порівну, 50/50", - додала вона.