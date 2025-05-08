В правительстве объяснили, как США и Украина будут делить доходы от соглашения о недрах
Украина и США подписали соглашение о недрах. В правительстве объяснили, каким образом будут распределяться доходы между сторонами в рамках договора.
Об этом в комментариях для материала РБК-Украина рассказали первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и торговый представитель Украины Тарас Качка.
"Это - владение, управление - все 50/50. Распределение прибыли только через 10 лет. До этого - только инвестиции и только в Украину", - рассказала Свириденко.
По словам Качки, на момент подписания доли в США и в Украине в Фонде одинаковые - 50/50, а дальше есть возможность вносить еще дополнительные взносы.
"Они могут быть безразмерные, как со стороны США, так и со стороны Украины. Размер взноса не влияет на то, что управление равноправное. Он важен на этапе выплаты доходов", - пояснил он.
При этом по словам Свириденко, каждый - и США, и Украина, получает 50% акций этого Фонда.
"Что касается распределения доходов: представим, что за 10 лет фонд генерирует прибыль в 2 млрд долларов. Предположим, что за это время США предоставили дополнительно 1 млрд долларов помощи, которая была вложена в фонд. В таком случае, прежде всего, из прибыли возвращается эта дополнительная сумма, которая была внесена - то есть 1 млрд возвращается США. А уже остаток прибыли - в этом примере еще 1 млрд - распределяется поровну, 50/50", - добавила она.
Соглашение о недрах между Украиной и США
1 мая Украина и США заключили договор о сотрудничестве. Оно предусматривает, в частности, договоренность по недрам. С украинской стороны соглашение подписала первый вице-премьер Юлия Свириденко, от США - министр финансов Скотт Бессент.
Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления, в который будет направляться 50% роялти, лицензий и других платежей от добычи природных ресурсов в Украине.
Соглашение пока не вступило в силу - его должна ратифицировать Верховная Рада. Кабмин уже внес соответствующий законопроект в парламент 2 мая, а само голосование ожидается 8 мая.
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