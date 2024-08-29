В Кабмине подтвердили работу над экономическим бронированием: какие будут критерии

"Сейчас Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат", - написал он.

По его словам, на данный момент нарабатывается несколько моделей, но для окончательного решения ожидают позицию высшего политического руководства.

Железняк сообщил, что ориентировочная дата введения экономического бронирования - октябрь-ноябрь 2024 года.

По консервативным расчетам это даст бюджету 40 млрд гривен дополнительных поступлений в год.

"Поэтому им нужна месячная отчетность по налогам на зарплаты в налоговом законе", - добавил Железняк.

Экономическое бронирование

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль его неделе заявил о принципе "воюй или работай", который включает меры, которые помогут вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны. Он отметил необходимость собрать дополнительные средства для защиты страны, поскольку потребности в оборонном финансировании растут.

После заявления Шмыгаля в СМИ появились публикации, в которых утверждалось, что планкой зарплаты для экономического бронирования может стать уровень 35 тысяч гривен месяц.

Дискуссии об экономическом бронировании идут уже несколько месяцев. Однако политического решения по этому чувствительному для общества вопросу пока принято не было.